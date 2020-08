Hanoi (VNA) - Le Département des bibliothèques relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme en collaboration avec l'Association des aveugles du Vietnam vient de lancer le concours "Lecture et auto-apprentissage tout au long de la vie à l'exemple du Président Ho Chi Minh".

Le concours vise à répondre à la Semaine de l'apprentissage tout au long de la vie 2020. Photo d'illustration/TTTĐ



Afin de développer la culture de la lecture, promouvoir les activités d'apprentissage tout au long de la vie dans la communauté des aveugles et répondre à la Semaine de l'apprentissage tout au long de la vie 2020, le Département des bibliothèques relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l'Association des aveugles du Vietnam ont organisé le concours "Lecture et auto-apprentissage tout au long de la vie à l'exemple du Président Ho Chi Minh".



Le concours sera l’occasion pour les malvoyants de l’ensemble du pays d'échanger et de partager des expériences sur le rôle de la lecture et de l'apprentissage continu. Il contribuera également à motiver davantage les personnes ayant une déficience visuelle à surmonter les difficultés pour une vie meilleure.



Les candidats devront répondre à toutes les questions posées du concours. Les inscriptions peuvent être écrites à la main, dactylographiées ou en braille, audio ou vidéo.



Les candidatures seront envoyées du 3 août au 25 septembre au Département de la bibliothèque (51 Ngo Quyen, Hanoi), à l'Association des aveugles du Vietnam (139 Nguyen Thai Hoc, Hanoi) ou à l’adresse vanhoadockt@gmail.com.



Un 1er prix, deux 2e, six 3e et 40 prix d'encouragement seront attribués aux meilleures candidatures. - CPV/VNA