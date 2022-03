Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, au cours des deux premiers mois de 2022, la situation socioéconomique a continué de connaître de bons signes. La plupart des secteurs et localités ont à nouveau la tendance à une reprise et à une croissance rapide.

Plus précisément, le rapport de l'Office général des statistiques a montré que l'indice de la production industrielle avait augmenté de 5,4% et que les industries manufacturière et de fabrication étaient en hausse de 6,1 %.

Les industries du commerce et des services continuent de maintenir leur croissance. Particulièrement, les services d'hébergement, de restauration et le tourisme ont témoigné des signes de reprise par rapport à la même période en 2021.

Le chiffre d'affaires total des importations et des exportations de marchandises a atteint 108,52 milliards de dollars, en hausse de 13 % en glissement annuel, dont 53,79 milliards des exportations (+10,2%) et 54,73 milliards des importations (15,9%).

Le nombre de d'entreprises nouvellement créées et d'entreprises reprenant leurs activités est estimé à 42.600 entreprises (+46,2 %). C'était un signal positif pour le développement des affaires en 2022.

Dans le même laps de temps, l'inflation a été maîtrisée à un niveau approprié tandis que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 1,68% par rapport à la même période l'an dernier et l'inflation sous-jacente, de 0,67%. L'attraction des investissements directs étrangers (IDE) a continué de se redresser.

Cependant, le tableau économique de février a montré de nombreuses difficultés alors que l'épidémie de COVID-19 continue d'être compliquée et imprévisible. De plus, le marché de l'import-export a été fortement affecté par la crise en Ukraine.

Lors de la réunion périodique de février du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a prévu que la situation en mars et dans les mois à venir continuerait de présenter plus de difficultés et de défis que d'avantages et de nombreux développements imprévisibles.

Photo: VNA

Pour atteindre les meilleurs résultats de développement socio-économique, l'Office général des statistiques a suggéré de mettre en œuvre synchroniquement le plan de contrôle efficace et d’adaptation flexible au COVID-19, de promouvoir la relance et le développement industriel et agricole ainsi que de garantir l’approvisionnement sur le marché intérieur et de bien maîtriser le prix des carburants.

Elle a également suggéré au gouvernement de favoriser l’accès des entreprises aux crédits en lançant le programme de taux d'intérêt préférentiels de 2% pour les prêts commerciaux et de prendre des mesures appropriées pour maintenir la stabilité des marchés des devises et des changes. -VNA