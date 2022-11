Photo d'illustration : consosukien/CPV



Hanoï (VNA) - L'économie du Vietnam poursuit sa dynamique de croissance malgré le risque d'une récession mondiale avec de nombreuses évolutions imprévisibles, ont évalué les organisations internationales.

Le Vietnam devrait connaître la croissance la plus forte en Asie du Sud-Est pendant 2 ansLe FMI apprécie hautement les politiques de gestion économique du VietnamCNBC: La Chine perd des parts de marché manufacturier au profit du Vietnam, de la Malaisie et du Bangladesh



Cela fait partie de l'évaluation des organisations internationales de l'économie vietnamienne au cours des 10 derniers mois. En particulier, elles ont également hautement apprécié l’approbation par le gouvernement de la Résolution 128, qui stipule qui "s'adapter en toute sécurité, avec souplesse, contrôler efficacement l'épidémie de COVID-19" contribue à créer une dynamique pour la reprise socioéconomique.



Avec le titre "Pourquoi le tigre vietnamien montre-t-il de la force après la pandémie?", le site d'information thaïlandais Gavroche a déclaré qu'avec l'Indonésie, le Vietnam est une économie asiatique en plein essor. Le Vietnam émerge comme un pôle manufacturier en Asie de l'Est et du Sud-Est, soutenu par des efforts de libéralisation de l'économie et d'intégration dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.



Ramond Mallon, économiste australien, a souligné: "Les indicateurs macroéconomiques du Vietnam sont stables, le déficit est maîtrisé grâce à une bonne politique budgétaire. L'inflation est bien continue, c'est important pour maintenir la croissance. La situation économique mondiale difficile met davantage en lumière les résultats obtenus par le Vietnam".



L'agence de presse russe Sputnik a publié un article expliquant pourquoi le Vietnam a atteint un record d'import-export. Les 10 premiers mois de 2022, le Vietnam affiche un excédent commercial de 9,4 milliards d’USD avec 8 groupes de produits valant plus de 2 milliards d’USD. Cela est dû au contrôle précoce de l'épidémie de COVID-19 et à la détermination du bon moment pour rouvrir l'économie.



De plus, les organisations économiques internationales l'ont également fortement apprécié un an après la publication de la Résolution 128. La situation socio-économique de tout le pays s'est redressée rapidement et s'est développée dans tous les domaines, avec de nombreux résultats positifs et impressionnants.



Adam Sitkoff, directeur exécutif de la Chambre de commerce américaine au Vietnam, a déclaré: "Tous les succès de l'économie vietnamienne d'aujourd'hui n'auraient pu advenir sans la Résolution 128. La résolution a donné confiance aux habitants et aux entreprises: même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière au bout du tunnel".



Selon Denis Brunetti, vice-président de l’Australian Business Association in Vietnam, le gouvernement a pris une décision audacieuse et stratégique avec une prévoyance en matière de lutte anti-épidémique et de développement économique. Et apparemment c'est très réussi. La Résolution 128 a entraîné une croissance économique impressionnante après un an de mise en œuvre.



"La raison pour laquelle le Vietnam est une destination d'investissement attrayante est l'environnement commercial stable que le gouvernement vietnamien s'efforce de maintenir. La Résolution 128 est la mesure la plus efficace et a été publiée au bon moment", a déclaré Thue Quist Thomasen, président de la Nordic Business Association in Vietnam.



Selon Adam Sitkoff, directeur exécutif de l’American Chamber of Commerce in Hanoi, "nous voyons encore des opportunités et le Vietnam peut mieux les exploiter. Malgré la morosité de l'économie mondiale, à mon avis, le Vietnam se porte très bien et continuera de faire mieux que beaucoup d'autres pays".



La page chinoise de Sohu contient un article intitulé "10 raisons d'investir au Vietnam", notamment la situation géographique très favorable, la stabilité politique, la politique de la porte ouverte aux entrepreneurs étrangers, l’environnement d’affaires amélioré, les infrastructures perfectionnés progressivement, la main-d'œuvre jeune, qualifiée et à bas coût, l'économie développée, les ressources naturelles abondantes inexploitées, l'environnement juridique amélioré, faisant de l'intégration une opportunité. - CPV/VNA