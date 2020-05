Hanoï (VNA) - Selon des organisations internationales, le Vietnam connaîtra la croissance économique la plus faible depuis de nombreuses années, mais il sera l'un des pays ayant le taux de croissance le plus élevé au monde.



Le rapport du Fonds monétaire international (FMI) a prévu que la croissance du PIB du Vietnam cette année serait en baisse à 2,7%, contre 7% fixés plus tôt cette année, mais devrait rebondir à 7% en 2021.



Le FMI prévoit que l'économie mondiale diminuera de 3%, notamment Etats-Unis; -6,1%, zone Euro, -7,5% ; Japon, -5,2% ; Singapour, -3,5% ; Thaïlande, -6,7%.



Pour les pays de l'ASEAN, cette organisation prévoit une baisse de 6,7% à 1,7% à l’exception de l'Indonésie, 0,5%, et du Vietnam, 2,7%.



La Banque mondiale (BM), pour sa part, a prévu une croissance du Vietnam de 4,9% en 2020; et la Banque asiatique de développement (BAD), de 4,8%.



Dans le contexte de l'épidémie qui affecte l'économie mondiale, le Vietnam s’affirme comme un point lumineux. En particulier, le pays devient l'une des destinations préférée de la vague de délocalisations d'usines.

De nombreux "grands acteurs" ont en effet décidé de déplacer leurs chaînes d'approvisionnement hors de Chine et vers le Vietnam. Après que Google ait choisi Bac Ninh pour investir dans la production de Pixel, Amazon et Home Depot ont augmenté leur source d'approvisionnement au Vietnam. Récemment, Apple a également déplacé une partie de sa production au Vietnam.Selon Nikkei, Panasonic fermera une grande usine d'électroménager de la banlieue de Bangkok dès l'automne 2020 et déménagera la chaîne de production au Vietnam pour réduire les coûts et accroître l'efficacité grâce à la consolidation de la production.Comme de nombreux autres pays dans le monde, le Vietnam a également mis en œuvre une série de politiques pour aider les particuliers et les entreprises à surmonter l’épidémie.Parmi les politiques, un plan fiscal de 180.000 milliards de dongs pour retarder le délai de paiement des impôts et loyers fonciers pour soutenir les entreprises et les particuliers ayant subi des dommages; un programme d’assistance au crédit de 285.000 milliards de dongs à destination des entreprises; et un plan d'assistance de 62.000 milliards de dongs en faveur des plus de 20 millions de personnes les plus impactées par la pandémie,…à quoi s’ajoute le décaissement de 700.000 milliards de dongs de fonds publics pour soutenir l'emploi et les revenus des travailleurs...-CPV/VNA