Hanoi (VNA) – Les experts de l’Institut central de gestion économique (CIEM) ont prévu que l’économie vietnamienne devrait prospérer à partir de 2024, tablant sur une expansion comprise entre 5,34% et 6,46%.

Les experts du CIEM prévoient une croissance du PIB de 6,46 % dans le meilleur des scénarios. Photo : baodautu.vn

Le CIEM a avancé trois scénarios de croissance pour l’économie vietnamienne d’ici à la fin de cette année, a fait savoir le chef du département de recherche générale du CIEM, Nguyên Anh Duong.

Le premier, basé sur une évolution de l’économie mondiale aussi bonne qu’espérée par les institutions internationales et le maintien par le gouvernement des politiques similaires aux années 2021-2022, prévoit une croissance de 5,34% en 2023.

Le deuxième scénario avec un niveau de décaissement des crédits et des investissements publics plus important, et le troisième avec une conjoncture économique mondiale plus positive et une plus forte action dans la réforme administrative et la gestion, tablent respectivement sur 5,72% et 6,46% de croissance en 2023.

Le maintien de la stabilité macroéconomique est la base, mais encore faut-il créer un environnement ouvert, améliorer la capacité d’absorption du capital de l’économie, a indiqué Nguyên Anh Duong.

Dorsati Madani, économiste principale à la Banque mondiale, a déclaré qu’actuellement, les principaux partenaires commerciaux du Vietnam, les États-Unis, l’Europe et la Chine, sont tous affectés négativement en raison de l’environnement mondial instable et une demande réduite.

La faiblesse de la demande extérieure a tiré la demande de l’économi vers le bas, réduisant le taux de croissance économique. Le chiffre d’affaires à l’importation et à l’exportation a diminué, affectant la production industrielle, à 1,1% sur la même période contre 7,8% sur la même période de l’an dernier.

Compte tenu de la gestion suivant l’objectif de crédit fixé par la Banque d’État, le crédit vert pour les projets d’économie circulaire verte est placé hors du champ de l’objectif, a-t-il ajouté.

La croissance économique du Vietnam n’a pas encore prospéré en 2023 et se redressera progressivement en 2024 et 2025, a-t-elle estimé. – VNA