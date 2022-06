L'économie vietnamienne continue d'améliorer sa position dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux effets positifs des investissements directs étrangers ( IDE ). Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'économie vietnamienne continue d'améliorer sa position dans les chaînes de valeur mondiales grâce aux effets positifs des investissements directs étrangers (IDE), selon Riccardo Crescenzi, professeur de géographie économique à la London School of Economics and Political Science (LSE), concernant le dernier rapport de Hinrich Foundation.

Selon le rapport de Hinrich Foundation, les pays à revenu faible et intermédiaire se concentrent principalement sur l'assemblage dans les chaînes de valeur. C'est une étape qui demande généralement moins de compétences et apporte moins de valeur ajoutée. Cependant, certains pays de ce groupe s'efforcent d'augmenter leur contribution aux niveaux supérieurs des chaînes de valeur.

Selon Akhmad Bayhaqi, docteur en études de l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est et l'Asie du Sud-Est jouent un rôle clé dans les chaînes de valeur mondiales. Ces régions ont attiré 18,4% des flux mondiaux d'investissement direct étranger (IDE) et servi de "l'usine du monde" au cours des 20 dernières années.-VNA