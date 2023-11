L'économie verte est la clé du développement durable. Photo: baotainguyenmoitruong.vn



Hanoï (VNA) - La promotion d'initiatives vertes est l'un des contenus où le Vietnam et de nombreuses organisations internationales se coordonnent dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 % d'ici 2030 et à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.



Lors du Forum sur l'économie verte 2023, tenu récemment à Hanoï, le gouvernement a salué les stratégies et initiatives importantes de l'Union européenne (UE) visant à renforcer la coopération des entreprises pour parvenir à des accords verts, des stratégies sur l’économie maritime et l'économie numérique...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam et l'UE partageaient une nouvelle vision, une nouvelle pensée, une nouvelle détermination et des actions drastiques en faveur de la croissance et du développement verts. Selon lui, le Vietnam défend toujours le concept de développement inclusif, vert et durable, avec comme objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.



Dans cette perspective, le Vietnam est l'un des quatre pays qui ont signé une déclaration politique établissant un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) avec le G7 et des partenaires internationaux, dont l'UE. Le Vietnam est prêt à partager son potentiel et ses atouts et à coopérer avec l’UE pour promouvoir les énergies vertes, développer les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Photo d'illustration: internet





Selon Julien Guerrier, ambassadeur de l’UE au Vietnam, l’UE et le Vietnam partagent des intérêts communs dans la transition vers une économie verte à faibles émissions. Grâce au JETP, l’UE fournira des ressources importantes pour accompagner le Vietnam.



Parallèlement, il est nécessaire que les milieux d'affaires des deux parties discutent de mesures permettant de tirer pleinement parti de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA - EU-Vietnam Free Trade Agreement), renforçant et approfondissant ainsi les relations commerciales bilatérales.



Des entreprises européennes envisagent d'augmenter leurs investissements et d'établir des centres de recherche au Vietnam dans de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, l'hydrogène vert, les infrastructures vertes, la transformation numérique, l'agriculture intelligente..., contribuant ainsi à faire du Vietnam un centre d'innovation et de recherche régional dans le domaine de la transformation verte.../.-VNA