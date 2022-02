Photo d'illustration : Bloomberg

Selon Supattanapong Punmeechaowt, la reprise du programme touristique Test & Go le 1er février contribuera également à revitaliser l'industrie du tourisme.Le ministère du Tourisme et des Sports s'attend à ce que la reprise du programme touristique Test & Go permette au pays d'attirer au moins 8 millions de touristes cette année.Quelque 2.500 passagers sur 46 vols sont arrivés à l'aéroport de Suvarnabhumi le 1er février, premier jour de la reprise du programme Test & Go, a-t-il déclaré.Le Conseil national de développement économique et social (NESDC) a programmé l'annonce des chiffres économiques du pays pour le quatrième trimestre 2021 et les prévisions de cette année le 21 février.Supattanapong Punmeechaowt a déclaré que le sentiment général des entreprises s'améliorait également, citant la dernière enquête de la Chambre de commerce japonaise sur le climat des affaires parmi les entreprises japonaises en Thaïlande qui montre que le sentiment devrait s'améliorer pour atteindre le point le plus élevé en sept ans.Parmi les facteurs négatifs difficiles, la hausse des prix du pétrole et des biens est particulièrement notable, selon Supattanapong Punmeechaowt. Néanmoins, il a déclaré que le gouvernement faisait de son mieux pour résoudre ces problèmes.Le Comité mixte permanent du commerce, de l'industrie et de la banque (JSCCBI) de Thaïlande a maintenu ses prévisions de croissance économique entre 3,0% et 4,5% cette année, malgré une augmentation des infections à coronavirus provoquée par le variant Omicron.Bien que l'épidémie de virus ait ralenti l'activité économique au début de l'année, l'impact global ne devrait pas être grave, a déclaré le JSCCBI.Cependant, une inflation plus élevée est préoccupante car elle pourrait atteindre 3 % au premier semestre et signifier que l'économie se développe moins que prévu.- VNA