Bangkok (VNA) - Le Bureau de politique budgétaire (FPO) de Thaïlande continue de maintenir sa prévision de la croissance économique de la Thaïlande à 4 % en moyenne cette année, principalement grâce à la consommation intérieure et au redressement du secteur du tourisme.

Dans un supermarché à Bangkok. Photo : VNA



Le PDG de FPO, Pornchai Thiraveja, a récemment déclaré que FPO prévoyait une croissance économique de la Thaïlande en 2022 de l'ordre de 3,5 à 4,5 %. Le FPO a relevé son estimation de croissance économique thaïlandaise pour 2021 de 1 % à 1,2 % en moyenne, grâce à de fortes exportations, à des plans de relance du gouvernement et à un programme de vaccination réussi.

Pornchai Thiraveja a estimé que les prix élevés de certains produits étaient temporaires et ne réduiraient pas le pouvoir d'achat dans le pays.

Le FPO prédit que le variant Omicron nuira à l'économie thaïlandaise au cours des premier et deuxième trimestres de cette année. Il s'attend à ce que le nombre d'infections parvient au pic en mars avant de chuter au second semestre. Le gouvernement thaïlandais a actuellement 100 milliards de bahts (environ 3 milliards de dollars) restants d'un prêt de 500 milliards de bahts, dans le cadre du deuxième décret de prêt d'urgence. Ce montant sera suffisant pour gérer l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'économie alors que les taux d'infection s'améliorent, a déclaré Pornchai Thiraveja.



Le FPO estime que les facteurs de risque auxquels l'économie thaïlandaise doit faire face et qui doivent être surveillés de près sont les incertitudes liées à la pandémie de COVID-19, les évolutions de la situation économique et financière mondiale, les prix élevés de l'énergie et du pétrole brut sur le marché mondial. -VNA