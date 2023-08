Touristes à Bangkok, Thaïlande. Photo : AFP/VNA

Bangkok (VNA) - La reprise économique thaïlandaise reste sur la bonne voie en juin, le secteur du tourisme se développant grâce à l'augmentation des arrivées de touristes étrangers et à la baisse des exportations, selon la Banque de Thaïlande (BoT).La Thaïlande a enregistré un excédent courant de 1,4 milliard de dollar en juin, après un déficit de 2,8 milliards de dollars en mai, a indiqué la BoT. Les exportations, principal moteur de la croissance, ont chuté de 5,9 % en glissement annuel en juin, au même rythme qu'en mai.Au cours des six premiers mois, la Thaïlande a accueilli 12,9 millions de visiteurs étrangers.Au deuxième trimestre 2023, la deuxième économie d'Asie du Sud-Est a affiché une amélioration modérée par rapport au trimestre précédent, alors que le nombre de touristes étrangers a augmenté et que les services et la consommation privée se sont développés, a indiqué la banque centrale.L'Autorité du tourisme de Thaïlande a estimé que l'année prochaine, le pays accueillera 25,8 millions d'étrangers, qui participeront à des programmes touristiques à court terme et contribueront à hauteur de 1,2 billion de THB à ses recettes touristiques totales.- VNA