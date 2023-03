Jakarta, 2 mars (VNA) - Le ministre indonésien de la Coordination des affaires économiques, Airlangga Hartarto, a déclaré qu'avec une performance de travail positive et une base solide, le gouvernement est confiant de parvenir à une double croissance de l'économie numérique d'ici 2025.

Les utilisateurs de téléphones portables consultent des produits de mode via une application de commerce électronique. Photo: ANTARA

Airlangga Hartarto a cité des rapports de Google, Temasek et Bain & Company, qui ont fixé la valeur de l'économie numérique nationale à 77 milliards de dollars en 2022 et devraient atteindre 130 milliards de dollars en 2025 et 360 millions de dollars en 2023.Il a noté que l'Indonésie est devenue un acteur de l'économie numérique dans l'ASEAN, avec 40 % du total des transactions dans la région provenant d'Indonésie.De plus, l'Indonésie a une grande partie de sa population en âge de travailler, qui est incluse dans le bonus démographique, compte également 2.400 startups et un taux de pénétration d'Internet de 77 %, a-t-il ajouté.En 2022, l'économie nationale a augmenté de 5,31 %, et elle devrait croître de 5,3 % cette année.Le ministre a affirmé que la croissance économique a été soutenue par la croissance de l'économie numérique ainsi que d'autres services en ligne, tels que les livraisons de nourriture et le covoiturage.Il a affirmé que le gouvernement est optimiste quant à la croissance des sous-secteurs du transport et de la cuisine de l'économie numérique jusqu'à 39 milliards de dollars d'ici 2025, avec une croissance plafonnée à plus de 20 %.Dans le cadre du plan à court terme, le gouvernement encourage l'utilisation des produits locaux en facilitant l'accès au crédit pour les micro, petites et moyennes entreprises. Dans le cadre du plan à moyen terme, le gouvernement encourage le développement dans de nombreux secteurs, comme tourisme, en établissant des zones économiques spéciales, a-t-il ajouté.Le ministre a déclaré que dans le cadre du plan à long terme, le gouvernement déploie constamment des efforts pour améliorer la compétitivité, développer les ressources humaines et créer des emplois en établissant la loi sur la création d'emplois.- VNA