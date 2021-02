Hanoi (VNA) - Ces 5 dernières années, avec le développement des smartphones, la connectivité d’Internet et des réseaux sociaux, la technologie numérique et la transformation numérique se sont développées rapidement au Vietnam et ont façonné une économie numérique jeune, dynamique et pleine de potentiels.

Photo d'illustration.



Dans une étude du Centre d’affaires global de l'Université Tufts (États-Unis), le Vietnam est actuellement classé 48e parmi les 60 pays affichant une transformation économique numérique rapide dans le monde et 22e en termes de vitesse de développement du numérique.

«La technologie numérique et l'e-économie seront une force motrice importante, une clé pour résoudre le problème de la productivité du travail, aidant le Vietnam à surmonter le piège du revenu moyen et saisir l'opportunité de devenir une puissance de classe moyenne en 2040 », a évalué Nguyen Quang Dong, directeur de l'Institut de recherche sur les politiques et de développement de la communication.

Cependant, il a souligné que l'économie numérique qui veut vraiment se développer doit "ouvrir la voie". Les goulots d'étranglement résident actuellement dans la faible infrastructure de connexion à l’Internet dans la région, les services de paiement peu pratiques, les obstacles en gestion des services numériques, l'absence de cadre juridique pour les actifs de données numériques. La question de la protection des utilisateurs dans l'environnement numérique et du règlement des litiges est aussi peu prise en compte.

Les principaux secteurs de l'économie numérique au Vietnam sont les suivants: le commerce électronique, le tourisme en ligne, les médias numériques et les technologies de transport / logistique.

Selon le rapport "Economie numérique d’Asir du Sud-Est 2019" (e-Conomy Southeast Asia 2019) de Google, Temasek et Bain, l'économie numérique du Vietnam en 2019 a atteint 12 milliards de dollars, soit 4 fois plus qu'en 2015 et 43 milliards de dollars sont attendus d'ici 2025. L'économie numérique du Vietnam et de l'Indonésie sont en tête en termes de taux de croissance en Asie du Sud-Est.

Alors que le taux de croissance moyen de l'ensemble de la région est de 33% depuis 2015, l'économie numérique du Vietnam a augmenté de 38% au cours de la même période et a contribué à 5% du PIB national en 2019.

Pendant ce temps, une autre étude de l'organisation Data 61 (Australie), le PIB du Vietnam pourrait augmenter d'environ 162 milliards de dollars en 2020 ans si le Vietnam réussit la transformation numérique. Selon les experts, le Vietnam possède des avantage en termes de ressources humaines et de soutien du gouvernement.

Reconnaissant les avantages de la quatrième révolution industrielle, le Parti et l'État ont élaboré des politiques et un certain nombre de programmes pour y participer activement, avec l'accent mis sur l'application et le développement des sciences et technologies, la gestion, l'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a signé le 31 décembre 2020 une décision de promulgation de la Stratégie nationale sur la quatrième révolution industrielle à l'horizon 2030, afin de réaliser les objectifs fixés dans la Résolution N° 52-NQ / TW signée le 27 septembre 2019 du Bureau politique sur un certain nombre d'options et politiques pour participer activement à cette quatrième révolution industrielle.

L’objectif global de la stratégie est de profiter activement des opportunités de la quatrième révolution industrielle, essentiellement maîtriser et appliquer les nouvelles technologies dans les différents secteurs socio-économiques.

Dans le cadre de cette stratégie, l'économie numérique représentera environ 30% du PIB, la productivité du travail croîtrade 7,5% / an de moyenne; les services Internet à large bande par fibre optique et des services de réseau mobile 5G seront généralisés, la construction de l'e-gouvernement sera achevé; des chaînes urbaines intelligentes seront formées dans des régions économiques clés du Nord, du Sud et du Centre, connectées pas à pas avec le réseau urbain intelligent de la région et du monde. - VNA