Hanoi (VNA) – Fort des résultats remarquables qu’il a obtenus en 2019, le Vietnam compte donner un coup d’accélérateur à son développement économique en 2020.

Vue de la visioconférence. Photo : VNA

Lors de la visioconférence du 30 décembre dernier, qui réunissait le gouvernement et les localités, les plus hauts dirigeants vietnamiens ont assuré que tout serait mis en œuvre pour que les objectifs du plan quinquennal 2016-2020 soient atteints.



L’élan de 2019…

Une croissance de 7,02% (l’un des taux les plus élevés du monde), une macroéconomie stable et une inflation parfaitement contrôlée... Les performances économiques qu’il a enregistrées en 2019 ont valu au Vietnam un regain de considération de par le monde.

Pour la première fois, la valeur de ses exportations a dépassé les 500 milliards de dollars, contre 400 milliards en 2017. Pour la quatrième année consécutive, sa balance commerciale était excédentaire, alors que dans le monde, bien des pays observent une réduction drastique de leur commerce extérieur.

Ces résultats sont d’autant plus remarquables que 2019 aura été une année difficile, pour le Vietnam. La morosité de l’économie mondiale, les catastrophes naturelles, les incendies, les épizooties, et on pense en tout premier lieu à la peste porcine africaine… Rien n’aura épargné le pays. Mais rien ne l’a découragé non plus. Pour la deuxième année consécutive, il a su maintenir un taux de croissance supérieur à 7%, au prix d’efforts inlassables et d’une volonté de fer.

… n’est qu’un début

«Jamais la situation du pays n’a aussi été bonne qu’aujourd’hui», s’est félicité le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Nguyên Phu Trong lors de la réunion du 30 décembre.

Il est hors de question, cependant, que le Vietnam s’endorme sur ses lauriers, s’est-il empressé d’ajouter. Le dirigeant a exhorté tous les acteurs économiques à faire preuve d’initiative, d’innovation et de dynamisme pour que 2020 soit encore un meilleur millésime.

L’enjeu sera de renforcer les fondements macroéconomiques, de contrôler l’inflation, de rehausser les capacités intrinsèques et l’autonomie de l’économie nationale. 2020 sera l’année de l’économie numérique, de l’économie du partage, des finances intelligentes, du commerce électronique et des start-up. Ainsi en ont décidé les dirigeants du pays.

Suite à cette réunion du 30 décembre, le gouvernement a promulgué deux résolutions, l’une portant sur les mesures destinées à mettre en oeuvre le plan de développement socioéconomique et budgétaire de 2020 et l’autre sur l’amélioration de l’environnement des affaires et de la compétitivité nationale.

De nouvelles perspectives s’ouvrent donc pour l’économie vietnamienne qui se tient prête à repousser ses limites en 2020. – VOV/VNA