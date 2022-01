Photo: Philstar.com

Manille (VNA) - L'économie philippine a connu en 2021 une croissance plus importante que prévu en raison d'un assouplissement des mesures anti-Covid qui a permis de stimuler la consommation et le retour à l'emploi.

Le Produit intérieur brut (PIB) de ce pays a augmenté de 5,6%, selon les chiffres de l'agence en charge des statistiques, après une chute de 9,6% en 2020, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale.

Cette performance est bien supérieure à celle attendue par les analystes interrogés par Bloomberg qui tablaient sur une croissance de 5,1%. Elle est due à une reprise des dépenses de consommation et du secteur de la construction au second semestre après un assouplissement des restrictions et une diminution des contaminations.

"La porte de notre reprise économique est désormais entièrement ouverte", a déclaré Karl Chua, secrétaire à la Planification socio-économique, lors d'un point presse. Il est optimiste quant au fait que son pays va non seulement retrouver le niveau pré-pandémie en 2022, mais aussi atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure.

Un changement de la politique gouvernementale destinée à lutter contre le Covid-19, avec notamment des restrictions plus ciblées et un taux de vaccination en hausse, a permis de stimuler l'activité économique, a-t-il affirmé. -VNA