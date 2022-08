Activités de chargement et de déchargement au port de Cat Lai, ville de Thu Duc. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'économie de Ho Chi Minh-Ville poursuit sa reprise grâce à la hausse du nombre d'entreprises ayant repris leurs activités, de nouvelles entreprises créées et de l'attrait des investissements étrangers.

Cette information a été donnée lors d'une conférence de presse sur la situation socioéconomique de la ville en août et au cours des huit premiers mois 2022 organisée le 30 août par le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville.

Entre janvier et août, les ventes au détail de biens et de services de consommation à Ho Chi Minh-Ville sont estimées à 746.578 milliards de dongs, soit une hausse de 23,2% en variation annuelle. La ville maintient également sa rythme de croissance des activités d'import-export. Durant la même période, ses exportations sont estimées à 31,75 milliards de dollars (+9,02%) et ses importations, à 43,2 milliards de dollars (+7,51%).

En outre, la ville a attiré plus de 2,71 milliards de dollars, sous forme de fonds nouvellement enregistré et majoré, d'apport de fonds et d'acquisition d'actions, soit une hausse de 24,4 % en glissement annuel, selon Nguyen Khac Hoang, chef de l'Office des statistiques de Ho Chi Minh-Ville.

Plus précisément, il y avait 479 nouveaux projets d'investissement étrangers cumulant un fonds social total de 309,4 millions de dollars, en hausse de 24,1% en variation annuelle. 96 projets en opération ont augmenté leur investissement initial de 1,47 milliard de dollars au total.

Des consommateurs de Ho Chi Minh-Ville achètent des marchandises au supermarché. Photo: VNA

En outre, les apports en capital social et les achats d'actions par les investisseurs étrangers se sont chiffrés à 925,68 millions de dollars, en baisse de 19,7% sur un an.

Depuis le début de l'année, plus de 29.000 nouvelles entreprises ont été créées pour un capital total de 346.887 milliards de dongs, soit une hausse de 33,41 % en nombre et de 5,42 % en capital en glissement annuel; et 10.895 entreprises ont repris leurs activités, (+18,9%).

Phan Van Mai, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, s'est déclaré convaincu que sa ville atteindra certainement, voire dépassera l'objectif de croissance économique fixé dès le début de l'année. -VNA