Hanoi (VNA) – Le commerce électronique (e-commerce) au Vietnam est en plein essor avec un taux de croissance annuel de 30% - 35%. Les ventes au détail en ligne devraient atteindre 10 milliards de dollars en 2020, a affirmé le 5 juillet Nguyên Ngoc Dung, vice-président de l'Association du commerce électronique du Vietnam (VECOM), lors d'une conférence de presse sur l’exposition "Shop & Store Vietnam 2019".

Conférence de presse présentant l’exposition +Shop & Store Vietnam 2019+, le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN

"Shop & Store Vietnam 2019" aura lieu du 27 au 29 mars 2019 au Centre des foires et expositions de Saigon (Hô Chi Minh-Ville). Ce sera le lieu de rencontre entre des entreprises des secteurs de la vente au détail et de la franchise, et des partenaires internationaux potentiels.



Suttisak Wilanan, directeur général adjoint de la compagnie événementielle thaïlandaise Reed Tradex, a déclaré: "À Shop & Store Vietnam 2019, Reed Tradex va coopérer avec VECOM pour organiser le séminaire OnlineBiz Vietnam 2019 , qui présentera des plateformes et des solutions avancées de commerce électronique pour les secteurs de la vente au détail et de la consommation".



Il a ajouté: "Le lancement d’OnlineBiz Vietnam 2019 viendra compléter Shop & Store Vietnam 2019, au service des détaillants en ligne ou non. Cet événement permettra aux détaillants de rechercher une solution d'affaires multi-canal pour optimiser l'expérience des clients. Les entreprises vietnamiennes auront la possibilité d'utiliser de nouvelles technologies et des réseaux de services pour porter le secteur de la vente au détail à une nouvelle hauteur".



L’exposition devrait rassembler des centaines de grandes entreprises internationales des secteurs de l'alimentation, des boissons, de la santé, de la beauté, de l'éducation...



Suttisak Wilanan, directeur général adjoint de Reed Tradex (gauche), et Nguyên Ngoc Dung, vice-président de VECOM, signent un accord de coopération, le 5 juillet à Hô Chi Minh-Ville. Photo : CVN

Nguyên Ngoc Dung, vice-président de VECOM, a déclaré que la coopération entre VECOM et Reed Tradex, en particulier l'organisation des séminaires à "OnlineBiz Vietnam 2019" vise à répondre au fort développement de l'e-commerce vietnamien.

Aujourd'hui, la façon dont nous faisons des affaires a radicalement changé. Les transactions en liquide ne sont plus le premier choix. Beaucoup d'entreprises s’orientent vers les paiements sans numéraire pour accélérer les services et améliorer le degré de satisfaction des clients. Les détaillants engagés dans le commerce électronique sont en train de provoquer des changements spectaculaires, créant de nouvelles tendances pour les consommateurs. Un certain nombre de services d'achats en ligne ont été lancés et sont en plein développement tels que Tiki, Lazada, Sendo, Hotdeal, Yes24...



En plus des unités spécialisées dans l’e- commerce, de nombreuses entreprises "traditionnelles" ont également commencé à intensifier l'application des technologies. Les secteurs ayant les plus belles perspectives pour le commerce électronique sont l'industrie de la mode, les cosmétiques, les produits de grande consommation ...



Selon le Global Retail Development Index (GRDI) de 2017, créé par la Société américaine de conseil en stratégie AT Kearney, le Vietnam a gagné cinq places pour se classer 6e dans la liste des 30 marchés de vente au détail de biens et de services les plus attractifs au monde.



Avec une population jeune et technophile avide de consommer, le commerce électronique au Vietnam a beaucoup de potentiels de croissance, avec des ventes qui devraient augmenter de 20% par an pendant la période 2016-2020, pour représenter, d'ici 2020, 1,2% du commerce de détail total, et atteindre 10 milliards de dollars. – CVN/VNA