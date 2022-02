Photo d'illustration: VNA Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - En 2022, l’e-commerce continuera de se développer fortement et de donner un nouvel élan à la croissance économique, selon les prévisions des experts.



Il s’agira d’une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes de développer de nouvelles stratégies commerciales, d'accéder à des canaux de distribution modernes pour élargir les marchés et se rétablir après la pandémie.



Pour stimuler le développement de l’e-commerce, Dang Hoang Hai, directeur du Département du commerce électronique et de l'économie numérique du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que son département continuera d'élargir le programme des stands vietnamiens en ligne et d'organiser des activités de formation sur l’e-commerce pour les entreprises.



En outre, le Département se concentre également sur le perfectionnement du système de paiement électronique et l'amélioration de la qualité des activités de transport de fret. Actuellement, la moitié de la population vietnamienne fait des achats en ligne et l'e-commerce pour la période 2022 - 2025 connaîtra de nombreuses percées, a-t-il prévu.



De leur côté, les experts recommandent aux entreprises de stimuler leurs ventes multicanales, notamment sur les plateformes électroniques. Ils ont également souligné l’importance des politiques qui encouragent le développement de l’e-commerce. -VNA