Les élèves participent aux activités à l' école maternelle privée bilingue à Can Tho. Photo: VNA

Can Tho (VNA) – L’école maternelle privée bilingue de l'American Collegiate Academy est promis à être parmi celles ayant la méthode d'enseignement la plus avancée dans la ville de Can Tho et le delta du Mékong, a déclaré Duong Tan Hien, vice-président du Comité populaire de la ville de Can Tho lors de la cérémonie d’inauguration de l’école, le 10 janvier.

Située dans le quartier de Hung Phu, arrondissement de Cai Rang, l’école couvre une superficie totale de plus de 7 000 m². Il dispose de plus de 20 salles de classe et salles fonctionnelles. Les premières classes seront ouvertes en mars prochain.

Membre du groupe d’éducation d’Aston, l’école élaborera un programme en vietnamien et en anglais conformément au programme de formation du ministère de l’Education et de la Formation.

Cérémonie d'inauguration de l'école. Photo: VNA



En tant que centre urbain du delta du Mékong, Can Tho accorde une attention particulière à l'éducation, en particulier à l’éducation maternelle. De nombreuses écoles privées et internationales de qualité ont été créées dans la ville au cours des cinq dernières années après l'élaboration de diverses politiques d'attraction des investissements. -VNA