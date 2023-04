Une exposition de photos reflétant les activités d'amitié entre les deux peuples. Photo: VNA Une exposition de photos reflétant les activités d'amitié entre les deux peuples. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Un programme d'échange d'amitié sur la solidarité Vietnam-Italie a été organisé par l'Association d'amitié Vietnam-Italie (AAVI), les Associations d'amitié Italie-Vietnam dans les régions de Vénétie et de Ligurie, et l'ambassade d'Italie au Vietnam, le 18 avril à Hanoi.L'événement faisait partie des activités de célébration du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (23 mars 1973 - 2023) et des 10 ans du partenariat stratégique entre les deux pays.Il y a 50 ans, l'Italie était l'un des premiers pays européens à reconnaître officiellement la République démocratique du Vietnam, aujourd'hui République socialiste du Vietnam. Depuis l'établissement des relations diplomatiques officielles, les relations bilatérales se sont développées de manière fructueuse sur la base de la bonne amitié entre les deux peuples, avec des résultats positifs et remarquables de coopération.S'adressant au programme d'échange, l'ambassadeur d'Italie au Vietnam Antonio Alessandro a affirmé qu'outre les relations au niveau de l'État, les échanges entre les peuples étaient également importants.Les relations durables entre le Vietnam et l'Italie doivent être davantage consolidées et développées sur la base de l'amitié et de la solidarité entre les deux peuples, en particulier la jeune génération, a-t-il déclaré.Le président de l’AAVI Bui Nhat Quang a souligné les contributions importantes apportées par les associations d'amitié des deux parties aux relations diplomatiques de 50 ans et au partenariat stratégique de 10 ans.Dans leurs discours lors de l'événement, les représentants des Associations d'amitié Italie-Vietnam des régions de Vénétie et de Ligurie ont affirmé que la solidarité s'est manifestée dans le soutien mutuel.Des photos reflétant les activités d'amitié entre les deux peuples sont exposées dans le cadre du programme d'échange. -VNA