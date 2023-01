Depuis 2010, le WWF a mis en œuvre quatre projets d'adaptation au changement climatique à Ca Mau, dont deux en 2022. Photo: VNA

Ca Mau (VNA) - Le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l'Union provinciale des organisations d'amitié de Ca Mau (Sud) ont lancé le 20 décembre un projet sur l'amélioration de la résilience climatique des mangroves, des agroécosystèmes et des communautés de la zone côtière du delta du Mékong.

Le directeur du WWF au Vietnam, Van Ngoc Thinh, a déclaré que ce projet renforcerait la protection et la gestion des mangroves et adopterait des pratiques d'adaptation au changement climatique dans l'agriculture et l'aquaculture.

Ces trois prochaines années, il vise à planter de nouvelles mangroves et à adopter des directives pour leur gestion durable en combinaison avec des moyens de subsistance pour les modèles crevette-forêt et crevette-riz sur plus de 3.000 ha, au bénéfice de près de 8.000 agriculteurs et 4.000 enfants du district de Hong Dan de la province de Bac Lieu et du district de Ngoc Hien de celle de Ca Mau.

Photo: VNA

Il soutiendra également la plantation de 60 ha de forêts protectrices et l'augmentation des revenus des populations d'au moins 1,2 fois grâce au pilotage de modèles de moyens de subsistance adaptés au changement climatique.

Le projet aidera Ca Mau et Bac Lieu avec des politiques liées au calcul des émissions, à la capacité de séquestration du carbone des activités de plantation, de protection des forêts et aux moyens de subsistance durables, a-t-il souligné.

Le vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, Nguyen Minh Luan, a déclaré que depuis 2010, le WWF avait mis en œuvre quatre projets d'adaptation au changement climatique dans sa localité avec une aide totale de plus de 25 milliards de dongs, dont deux en 2022.-VNA