L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU. Photo: VNA



New York (VNA) – L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, en tant que vice-président de l'Assemblée générale de l’ONU, a présidé le 27 octobre une séance plénière de la 77e session de l’Assemblée générale sur les travaux de la Cour internationale de Justice (CIJ).

Lors de la réunion, le représentant vietnamien et de nombreux participants ont réaffirmé le rôle important de la CIJ dans le règlement pacifique des différends internationaux, ainsi que dans la promotion du respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, du développement durable, de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans le monde.

Le Vietnam, Vanuatu et certains autres pays ont présenté l'initiative de consulter la Cour internationale de Justice sur les obligations des nations en matière de changement climatique.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang a souligné que le changement climatique était un grand défi pour toute la communauté internationale, menaçant la vie des habitants de nombreux pays côtiers et de petits États insulaires.

Il a appelé à prendre des mesures plus fortes, en déterminant les responsabilités et obligations des nations en vertu des conventions internationales liées au changement climatique dont la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, l'Accord de Paris sur le climat et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.-VNA