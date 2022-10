Inondations à Quang Tri. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de la Construction met en œuvre le projet "Développer les villes vietnamiennes pour répondre au changement climatique dans la période 2021-2030".



Le projet permettra d’établir une base de données et un système de carte d'alerte aux risques, de perfectionner les réglementations et les normes pour la construction dans le contexte de changement climatique et de l'élévation du niveau de la mer, d’intégrer des contenus liés au changement climatique dans la planification régionale, provinciale et urbaine.

Inondation sur la Nationale 30. Photo: VNA





En outre, le projet vise à favoriser la coopération avec des organisations internationales pour mettre en œuvre des projets et programmes appliquant à titre expérimental de nouveaux travaux, technologies et matériaux, dans le but de promouvoir la croissance verte des zones urbaines, les villes intelligentes, l'architecture verte pour s'adapter au changement climatique...



Les villes prioritaires pour la mise en œuvre du projet sont Ho Chi Minh-Ville, Hanoï, Can Tho, Hai Phong et Da Nang.-VNA