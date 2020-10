Can Tho (VNA) - Un projet sur l'atténuation de l'impact du changement climatique et la prévention des catastrophes via la participation public-privé à l'exploitation durable du sable dans le delta du Mékong a été discuté lors d'une session de travail tenue le 21 octobre à Can Tho.

Photo : VNA

Un représentant du Fonds mondial pour la nature (WWF) a déclaré que le projet est en cours de juillet 2019 à juin 2023 pour maintenir d'importantes fonctions écologiques et atténuer les risques socio-économiques causés par le changement climatique dans la région.Des représentants du WWF, des services et agences municipaux ont parlé de la planification de l'exploitation du sable dans la ville et des études sur les matériaux de remplacement du sable dans la construction.Trinh Thi Long, directeur du projet WWF au Vietnam, a déclaré qu'il favorisera la participation et le dialogue entre les parties prenantes du secteur de la construction au Vietnam, fournira des informations sur les risques liés au sable et au gravier et recherchera un approvisionnement durable en matériaux en remplacement du sable et du gravier dans le Delta du Mékong et Can Tho en particulier.Dans un proche avenir, une campagne de communication sur l'exploitation non durable du sable et du gravier dans le delta du Mékong sera lancée par le WWF pour promouvoir des actions urgentes pour faire face à ce problème. -VNA