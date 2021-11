Une cérémonie de remise de documents de coopération entre des entreprises vietnamiennes et britaniques. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La participation du Vietnam à COP26 a réaffirmé le message fort d’un Vietnam responsable, proactif et actif dans le règlement de l'un des défis communs du monde : changement climatique, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung.

Lors d’une interview accordée à la presse au sujet de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh à la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), de sa visite de travail au Royaume-Uni et de sa visite officielle en France, To Anh Dung a précisé que l’engagement du Vietnam liés à zéro émission nette d'ici 2050, sa participation à l'Engagement de réduction des émissions mondiales de méthane et à la Déclaration de Glasgow sur les forêts et l'utilisation des terres avaient montré plus clairement la politique, la détermination, les efforts et l'engagement politique du Vietnam pour répondre au changement climatique.

A l'occasion de COP26, le Premier ministre et la délégation vietnamienne ont eu plus de 20 rencontres et rencontres bilatérales avec de hauts dirigeants de pays de tous les continents pour approfondir les relations de coopération entre le Vietnam et des pays et partenaires.

A propos des résultats remarquables des activités bilatérales au Royaume-Uni et en France, To Anh Dung a estimé que le Royaume-Uni et la France étaient deux grands pays du monde et ajustaient leur politique vis-à-vis de la région Asie-Pacifique, avec l’accent mis sur l'ASEAN et le Vietnam.

Le Premier ministre et les dirigeants des pays ont convenu de promouvoir les visites, la coopération et les échanges entre les peuples ; de reprendre bientôt les mécanismes de coopération entre les ministères, les secteurs et les localités ; exploiter les avantages des accords de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne et le Royaume-Uni, en se concentrant sur la promotion de programmes et projets d'énergie propre, d'agriculture biologique, d'économie numérique, d'innovation...

Discutant de questions multilatérales, les dirigeants britanniques et français ont partagé et soutenu le Vietnam dans les questions internationales telles que la réponse au changement climatique ; la garantie de la sécurité, de la sûreté, de la liberté de navigation et de survol sur la base du respect du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (UNCLOS 1983).

Près de 60 protocoles d'accord de coopération ont été conclus par des entreprises vietnamiennes et des pays, pour une valeur totale de plus de 30 milliards de dollars, axés sur les énergies renouvelables, l'économie numérique et la transformation numérique, l'environnement, le développement des infrastructures, l’industrie aérospatiale, la santé, l’éducation, le tourisme.



Près de 450 entreprises de premier plan du Royaume-Uni, de France et d'Europe ont participé à deux Forums d'affaires, tenus en présentiel et en ligne au Royaume-Uni et en France, exprimant leur joie devant le message du dirigeant vietnamien selon lequel le Vietnam accompagne et crée toutes les conditions favorables aux investisseurs étrangers au Vietnam.

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu près de 40 rencontres et échanges avec plus de 60 dirigeants de grandes entreprises, banques et universités au Royaume-Uni, en France et en Europe. En outre, les dirigeants de ministères vietnamiens ont également travaillé avec les dirigeants de près de 50 sociétés et grandes entreprises pour discuter de projets d'investissement spécifiques et d'orientations de coopération futures.

La coopération dans la santé et la diplomatie vaccinale étaient au centre de cette visite. Les pays ont partagé les difficultés du Vietnam et ont répondu positivement à sa demande : la France a annoncé une aide supplémentaire de près de 1,4 million de doses de vaccin COVID-19 via la Facilité COVAX, et le Royaume-Uni a affirmé qu'il aiderait le Vietnam à améliorer ses capacités médicales, à transférer au pays des technologies de produire le vaccin anti-COVID-19.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une réunion avec près de 100 Vietnamiens d'outre-mer au Royaume-Uni et plus de 200 représentants vietnamiens d'outre-mer typiques en France, en Europe.

Ce voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh et d’une délégation vietnamienne de haut rang a été couronné de succès, a conclu To Anh Dung. - VNA