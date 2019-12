Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le volume des devises transférées par les Viet Kiêu (Vietnamiens résidant à l'étranger) au Vietnam devrait atteindre 16,7 milliards de dollars cette année, soit une hausse de 4,6% sur un an, prévoit la Banque mondiale (BM).

Il s’agirait de la troisième année consécutive où le Vietnam figurerait parmi les dix pays recevant le plus de ces fonds dans le monde, a indiqué un rapport sur l’économie nationale de janvier à novembre, publié par l’Institut de formation et de recherche de la BIDV (Banque d'investissement et de développement du Vietnam).

Le pays a reçu respectivement 13,8 milliards et 15,9 milliards de dollars en 2017 et 2018.

Selon les données statistiques de l’antenne de la Banque d'État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, les devises étrangères envoyées par les Viet Kieu dans la mégapole du Sud, se sont élevées à 4,3 milliards de dollars entre janvier et novembre et devraient atteindre 5,3 milliards pour toute l’année, soit une hausse annuelle de plus de 9%. -VNA