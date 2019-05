Photo: dantri



Hanoï (VNA) – Le voilier 286/Le Quy Don a jeté l’ancre le 1er mai au port de Tanjung Priok, à Jakarta, débutant une visite en Indonésie.

Le contre-amiral, commandant de la base navale 3 de la flotte 1 de la Marine de l’Indonésie, Denih Hendrata, a accueilli les marins vietnamiens et affirmé le bon développement des relations de coopération entre le Vietnam et l’Indonésie. C’est la première fois que la Marine indonésienne accueille le voilier 286/Le Quy Don en visite en Indonésie. Cet événement contribue à resserrer les liens bilatéraux, notamment la coopération entre les Marines, a-t-il déclaré.

Des représentants de la Marine indonésienne ont visité le voilier 286/Le Quy Don et écouté des marins vietnamiens présenter ce navire et ses activités.

Durant leur séjour en Indonésie qui durera jusqu’au 4 mai, les cadres et les marins du voilier 286/Le Quy Don participent à des activités d’échange avec la Marine indonésienne.

Le voilier 286/Le Quy Don est le premier voilier moderne de la Marine populaire du Vietnam au service de la formation à la marine de l’Institut de la Marine du Vietnam, mais aussi de missions de diplomatie militaire.

Ce navire a été conçu et construit par la société d'architecture navale Choreń Design and Consulting et le chantier naval polonais Marine Projects, et mis à flot en juin 2015 dans le cadre du programme de coopération scientifique et technique entre les armées vietnamienne et polonaise.

Ce trois mâts, de 67m et de 10m de large, est armé de manière moderne. Après mise à flot, ce navire a réalisé un premier trajet maritime de plus de 18.000 nautiques depuis Gdansk (Pologne) dans plusieurs zones maritimes avant d'entrer en Mer Orientale, sous le commandement et avec un équipage de marins polonais et vietnamiens.- VNA