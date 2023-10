Le voilier 286-Le Quy Don part pour une visite d'amitié à Singapour. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le voilier 286-Le Quy Don de l'Académie navale du Vietnam, avec à son bord une délégation dirigée par le colonel Bui Duy Thong, commissaire politique adjoint de l'Académie navale du Vietnam, a quitté le 4 octobre le port militaire de Nha Trang, province de Khanh Hoa (Centre), pour une visite d'échange avec la Marine de Singapour et une session d'entraînement en mer.



Cette activité vise à contribuer à saluer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques et le 10e du partenariat stratégique entre le Vietnam et Singapour.



Elle a également pour objet de renforcer les relations d'amitié et de coopération, la compréhension et la confiance mutuelles entre les forces armées des deux pays et, plus particulièrement, leurs Marines.



Elle contribuera en outre à améliorer la capacité de coordination des deux Marines pour faire face aux défis communs en matière de sécurité maritime, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région.



Durant son séjour en mer, une formation pratique en navigation maritime de longue durée pour les marins à bord sera effectuée. -VNA