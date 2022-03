Ninh Thuan, 1er mars (VNA) - Les artisans de l'ancien village de poterie de Bau Truc de l'ethnie Cham dans la province centrale de Ninh Thuan s'efforcent de faire des percées dans la qualité des produits, en particulier la valeur esthétique de leurs produits traditionnels, pour répondre aux goûts des consommateurs.

Vases de sol produits dans le village de poterie de Cham Bau Truc. Photo : VNA

En février, de nombreuses installations gérées par des ménages, des entreprises et des coopératives locales ont repris la production après avoir été longtemps affectées par la pandémie.

Dang Thi Nhanh du bourg de Phuoc Dan du district de Ninh Phuoc a déclaré que depuis le début de cette année, sa famille avait reçu des commandes pour fabriquer des statues, des souvenirs et des appareils électroménagers. Les membres de la famille travaillent dur pour respecter les délais, a-t-elle ajouté.

La coopérative de poterie Cham Bau Truc est devenue plus active avec l'arrivée des touristes, et on voit de plus en plus de véhicules transporter des produits du village vers d'autres localités.

Le directeur de la coopérative Phu Huu Minh Thuan a déclaré que lorsqu'elle a dû interrompre ses activités en raison du COVID-19, la coopérative a redéfini son fonctionnement et ses stratégies commerciales une fois la pandémie maîtrisée. Outre le maintien de la ligne de produits traditionnelle de la poterie cham, elle a à cœur de créer des objets décoratifs aux designs modernes.

Alors que les partenaires ont passé des commandes et que les complexes touristiques et les centres de villégiature ont rouvert, la demande de produits de poterie augmente. La coopérative met également ses produits en vente sur les sites internet et les réseaux sociaux.

Des artisans créent les produits. Photo : VNA

Bau Truc, situé dans le district de Ninh Phuoc à Ninh Thuan, est l'un des plus anciens villages de poterie d'Asie du Sud-Est. Il abrite plus de 400 ménages pratiquant la poterie. Il existe une coopérative et 12 sites de production, créant des emplois pour plus de 600 travailleurs.

Pour réaliser le double objectif de freiner la propagation du COVID-19 et d'assurer le fonctionnement, le Comité populaire de Ninh Thuan a demandé aux agences compétentes de mettre en œuvre des programmes et des parquets de soutien du gouvernement et des localités pour aider les villages commerciaux locaux à rétablir rapidement la production.

Il leur est également demandé d'identifier les difficultés rencontrées par ces villages pour les éliminer efficacement dans les temps à venir.- VNA