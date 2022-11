Cérémonie de clôture du 5e cours de vietnamien. Photo: VNA Cérémonie de clôture du 5e cours de vietnamien. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - L'ambassade du Vietnam au Laos et l'hôpital militaire lao 103 ont organisé, le 3 novembre à Vientiane, la cérémonie de clôture de la 5e promotion et d'ouverture du 6e cours de langue vietnamienne, en faveur du personnel de l'hôpital lao.Après 8 mois d'études, 37 participants du 5e cours ont tous pu communiquer en vietnamien. Le 6e cours attirera 60 personnes.Selon le Dr Savengxay Salasath, directeur de l'hôpital militaire lao 103, son établissement et l’hôpital militaire 108 du Vietnam entretiennent depuis longtemps une relation de coopération étroite, en partageant des expériences professionnelles. Par conséquent, le besoin d'apprendre le vietnamien du personnel de l’hôpital lao est très important. Jusqu’à maintenant, plus de 300 salariés de l’hôpital lao ont atteint le niveau de base en langue vietnamienne.L'hôpital 103 est l'hôpital central de la dernière ligne de l'Armée populaire lao, situé dans la capitale Vientiane et bien équipé. - VNA