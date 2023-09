Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA) a organisé le 28 septembre une conférence nationale à Hô Chi Minh-Ville sous forme hybrique pour discuter de la mise en œuvre d'un projet sur l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action pour atteindre les objectifs de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) jusqu'en 2025 (Projet 161).



L'événement annuel a réuni le Secrétariat de l'ASEAN en Indonésie, le MoLISA, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Industrie et du Commerce, le bureau du gouvernement et divers ministères et agences de l'ASCC au Vietnam, ainsi que des autorités des villes et provinces du Sud.



S'exprimant lors de l'événement, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyen Thi Ha, a déclaré qu'en 2021-2022, le MoLISA a travaillé en étroite collaboration avec les ministères, les agences et les localités pour achever le plan d'action pour mener à bien le projet 161, avec la majorité des objectifs énoncés dans l’ASCC sont incorporés dans les plans de développement quinquennaux et décennaux de chaque ministère, secteur et localité.



Cependant, la mise en œuvre n'a pas encore respecté le calendrier prévu pour la période 2021-2023 en raison du COVID-19, du manque de ressources et de connaissances sur l'ASEAN et l'intégration, a-t-elle admis.



Elle a déclaré que l'événement devrait partager des connaissances sur les questions d'intégration en général et sur l'intégration dans des domaines interdisciplinaires spécifiques tels que le travail, les affaires sociales, l'environnement, le lien entre l'intégration économique et les questions sociales dans le nouveau contexte et les liens entre l'intégration nationale, régionale et mondiale, afin de sensibiliser les responsables aux niveaux central et local.



Depuis Jakarta, Benjamin Loh du Secrétariat de l'ASEAN a partagé en ligne ses réflexions sur l'ASEAN et les priorités de l'ASCC pour 2021-2025. Au cours de sa présentation, il a souligné la mise en œuvre du plan directeur de l'ASCC 2025, la préparation de documents sur les orientations de l'ASCC pour l'après-2025, ainsi que les priorités et les documents de l'ASCC au cours de l'année de la présidence indonésienne de l'ASEAN 2023.



Les délégués présents à l'événement ont accepté une proposition visant à donner la priorité à l'allocation des ressources, du capital humain et du soutien financier pour renforcer les efforts de communication sur le projet 161 et la coopération générale de l'ASEAN lors de la mise en œuvre à venir.



Ils ont également pris connaissance de l'état de la coopération de l'ASEAN dans chaque domaine spécialisé et des questions émergentes liées aux priorités nationales. - VNA

