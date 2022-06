L'Atlas des entreprises aquacoles vietnamiennes sera mis à jour et la version mise à jour sera publiée en juillet prochain.

Un projet de développement de l’économie nocturne dans la ville de Can Tho (delta du Mékong) a été lancé le 31 mai.

Doté d'un littoral de plus de 65 km et d'une zone économique exclusive de près de 20.000 km2, la province de Bên Tre (Sud) dispose des atouts pour développer l'économie maritime et d'autres domaines.