Hanoi (VNA) – Les secteurs économiques, les localités et les entreprises doivent être considérés comme les moteurs de la croissance verte et de la stratégie de développement durable du pays, ont déclaré des experts.

Photo d'illustration : khoinghiepxanh.vn



Selon Phan Xuân Dung, président de l’Union des Associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), les entreprises à capitaux étrangers et les sociétés multinationales peuvent mener la tendance de la transformation verte, aidant ainsi le Vietnam à s’intégrer au marché mondial.



Tirer parti du soutien de la communauté des entreprises d’IDE est extrêmement important pour le Vietnam dans le contexte de ressources nationales limitées, et la transformation numérique et verte des petites et moyennes entreprises vietnamiennes reste encore lente, a-t-il estimé.



Il a ajouté que le soutien des partenaires internationaux et le rôle pionnier des entreprises d’IDE dans la tendance de la transformation verte contribueront à aider les entreprises et les localités vietnamiennes à accélérer la transformation verte vers la réalisation des objectifs de développement durable.

L’économie du Vietnam est appelée à se développer rapidement, durablement et harmonieusement entre économie, culture, société, protection de l’environnement et adaptation au changement climatique dans les 10 prochaines années.

L’année dernière, le Premier ministre a approuvé une stratégie nationale de croissance verte pour 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, qui vise à aider à promouvoir la restructuration économique en parallèle avec le renouvellement du modèle de croissance, et à atteindre la prospérité économique, la durabilité environnementale et l’égalité sociale.

Le Vietnam s’est fermement engagé à zéro émission nette d’ici 2050 lors de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26). Par ailleurs, le Programme gouvernemental de développement et de relance socio-économique promulgué le 30 janvier 2022 témoigne également de la volonté de développer une «économie verte et circulaire associée au développement durable».

Les experts ont déclaré que pour réaliser ces objectifs, il est nécessaire d’opérer trois percées stratégiques dans les institutions, les ressources humaines et les infrastructures, en se concentrant sur l’innovation et le développement scientifique et technologique.

Récolte du riz dans la province de Thai Binh. Photo : VNA

Avec les bases ci-dessus, le Vietnam utilisera efficacement les ressources, renforcera ses capacités de gestion et de coordination dans les domaines de la finance et de la technologie, et favorisera la participation de la communauté, des entreprises et des organisations internationales à la réalisation de ses objectifs de développement durable, ont-ils indiqué.

La science et la technologie seront un levier efficace pour une transition verte au Vietnam et dans le monde, ont noté les experts.

En conséquence, le moment est venu de faire converger les facteurs nécessaires et urgents pour le Vietnam, ainsi que les localités et les entreprises pour faire des percées dans la réflexion et des actions fortes pour promouvoir la transformation verte vers la réalisation de valeurs durables, ont-ils souligné.

Selon Bruce Delteil de McKinsey & Company, la décarbonisation est une priorité pour le Vietnam, car le changement climatique affecte le développement socio-économique du pays.

Le Vietnam a une feuille de route pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050 grâce à un effort intersectoriel avec la participation de l’ensemble de la société.

Partageant l’opinion de Delteil, Alain Cany, président de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) au Vietnam, a déclaré que le pays devrait trouver des moyens de promouvoir une utilisation efficace et économique de l’énergie et de convertir les déchets en énergie. – VNA