Photo d'illustration. Source: doanhnghiepkinhtexanh.vn

Hanoi (VNA) - Le dérèglement climatique constitue une véritable menace à laquelle nous devons faire face. Le Vietnam en a conscience et prend les mesures nécessaires à la fois pour s'adapter aux nouveaux risques et atteindre la neutralité carbone dès 2050.

Un représentant du Centre de développement et d'innovation verte (GreenID) a fait savoir que conformément au projet de Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Planification de l'électricité VIII), l’énergie éolienne est considérée comme une alternative idéale pour combler le vide.

Cette planification réduira environ 7.800 MW de l’électricité au charbon dans les projets Quynh Lâp I & II à Nghê An, Vung Ang III à Ha Tinh et Long Phu II & III à Soc Trang, et augmentera la capacité éolienne, notamment l'éolien offshore.

Centrale éolienne de Trung Nam à la province de Ninh Thuân. Photo: VNA

Selon Ma Khai Hiên, directeur du Centre de recherche et de développement des économies énergétiques (Enerteam), en plus d'augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable, de réduire l'électricité fossile, une autre solution consiste à économiser l'énergie.

Selon les estimations, le potentiel d'économies d'énergie et d'émissions du Vietnam est énorme, en particulier dans des industries telles que la cimenterie 50%, la céramique 35%, les centrales au charbon 25%, le textile et la teinture 30%, les bâtiments commerciaux 25%, la transformation de produits agricoles 50%...

Pham Nam Phong, PDG de Vu Phong Energy Group, l'objectif du monde et du Vietnam vers 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050 est tout à fait réalisable.

En vue de parvenir à cet objectif, conformément à la stratégie du développement durable, il est nécessaire de miser sur la recherche pour développer des technologies modernes dans le domaine de l'énergie, comme les systèmes de stockage, de transmission des sources d'énergie, a-t-il souligné, ajoutant que les entreprises qui réagissent rapidement et de manière complète dans la course pour atteindre la neutralité carbone gagneront un avantage.

Nguy Thi Khanh, directrice du GreenID, a déclaré que le GreenID travaille avec des unités connexes pour planifier la formation d'un groupe d'alliances des entreprises pionnières qui s’engagent pour la neutralité carbone.

Atteindre l’objectif de neutralité carbone coûtera très cher. On s'attend à ce que le Vietnam ait besoin d'environ 147 à 221 milliards de dollars d’ici à 2050. Cet objectif nécessitera le soutien des organisations internationales, des entreprises privées et des marchés du carbone.

Toutes les entreprises opérant au Vietnam dans tous les domaines, partageant leurs efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, peuvent rejoindre cette alliance.

Il est prévu que cette alliance soit lancée au premier trimestre 2022 et qu'en mars 2022, elle mènera une enquête sur les besoins et les capacités des entreprises sur cet objectif. -VNA