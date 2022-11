Hanoi (VNA) - Le Vietnam vise à devenir un pays à revenu intermédiaire supérieur doté d’une industrie moderne à l’horizon 2030.

La ligne ferroviaire urbaine Cat Linh-Hà Dông a une longueur totale de 13,05 km. Photo: VNA

Cela fait partie du Plan directeur national 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, qui vient d’être approuvé par le gouvernement et sera soumis à l’approbation de l’Assemblée nationale.La croissance du PIB du pays devrait atteindre 7% par an sur la période 2021-2030 et 6,5-7,5% par an sur la période 2031-2050.Le PIB per capita devrait augmenter pour atteindre 7.500 dollars d’ici 2030 et 27.000-32.000 dollars d’ici 2050.D’ici 2030, le secteur des services contribuera à 50% du PIB tandis que l’industrie-construction et le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de l’aquaculture représenteront respectivement 40% et 10%.Il y aura des zones de locomotives au Nord et au Sud, avec Hanoi et Hô Chi Minh-Ville comme pôles de croissance, ainsi que les corridors économiques Nord-Sud, Lao Cai-Hanoi-Hai Phong-Quang Ninh et Môc Bai- Hô Chi Minh-Ville-Vung Tàu. Le taux d’urbanisation dépassera 50%.Le plan vise la transformation numérique nationale, le gouvernement numérique, l’économie numérique et une société numérique, l’économie numérique devant représenter environ 30% du PIB.Le Vietnam aura une population d’environ 105 millions d’habitants et son indice de développement humain (IDH) sera maintenu à 0,7 et le pays s’attend à figurer parmi les 10 premiers pays avec les meilleurs services d’éducation en Asie.Le pays s’efforce également de rattraper les autres pays de la région dotés de services médicaux de pointe, avec une moyenne de 35 lits d’hôpitaux et 19 médecins pour 10 000 habitants.D’ici 2050, le Vietnam vise à devenir un pays développé avec un statut de revenu supérieur, une société équitable, démocratique et civilisée, et une infrastructure harmonieuse et moderne. Elle s’efforce d’évoluer vers une économie circulaire, verte et bas carbone.Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement s’est fixé des tâches essentielles.