Hanoï (VNA) - En 2022, le Vietnam vise à mobiliser et à collecter 1,5 million d'unités de sang, soit 1,5% de la population étant des donneurs de sang, dont 99% sont des donneurs de sang volontaires.

Cette information a été rendue publique le 14 janvier par le Comité de pilotage de la mobilisation pour le don du sang volontaire lors de la Conférence pour résumer la campagne de don de sang volontaire en 2021 et déployer les missions pour 2022.

Pour atteindre cet objectif, la présidente du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, Bui Thi Hoa, a demandé à la Croix-Rouge du Vietnam et aux comités directeurs à tous les niveaux de conseiller activement les Comités du Parti et les autorités des localités sur la direction et la gestion des campagnes de don de sang volontaire.

Par ailleurs, il est nécessaire de continuer à sensibiliser la population aux bénéfices du don de sang volontaire et à la sécurité transfusionnelle, et d'assurer la sécurité lors de l'organisation d'activités de don de sang, tout en contrôlant les évolutions de l'épidémie de COVID-19.

En 2021, le Vietnam a collecté plus de 1,3 million d'unités de sang, répondant essentiellement à la demande de sang pour les urgences et le traitement des patients. Le taux de don de sang volontaire a atteint 99%. Près de 1,4% de la population a participé aux campagnes de don de sang, dont 55% ont redonné du sang. -VNA