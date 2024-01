Le secteur touristique vietnamienne s'est fixé comme objectif d'accueillir 17 à 18 millions de visiteurs étrangers en 2024. Photo : VNA

Des touristes étrangers à Phu Quoc. Photo : VNA

Hanoï, 14 janvier (VNA) – Le secteur touristique vietnamienne s'est fixé comme objectif d'accueillir 17 à 18 millions de visiteurs étrangers en 2024, se rapprochant du record d'avant la pandémie de 2019, lorsque le COVID-19 n'avait pas encore perturbé les voyages dans le monde.En 2023, ce chiffre a atteint 12,6 millions, dépassant l'objectif initial de 57 % et atteignant l'objectif ajusté de 12 à 13 millions. Le nombre de voyageurs intérieurs s'est quant à lui élevé à 108 millions, en hausse de 6% par rapport à l'objectif fixé. Les activités touristiques ont généré environ 678.000 milliards de dôngs (27,85 milliards de dollars) de revenus, soit 4,3% de plus que le plan annuel.Malgré une reprise substantielle en 2023, l'Autorité nationale vietnamienne du tourisme (VNAT) a déclaré que la reprise du tourisme intérieur sera encore confrontée à des défis au cours de l'année à venir. Cela est particulièrement vrai dans le contexte d’évolutions mondiales imprévisibles résultant des incertitudes économiques, des conflits régionaux et du changement climatique.Les conditions socio-économiques du Vietnam restent stables, l'économie continue de croître et l'inflation est maîtrisée. Mais la menace persistante des maladies et des catastrophes naturelles est susceptible de créer une incertitude affectant la production, les activités commerciales et la vie quotidienne des citoyens.Selon les prévisions de l’Organisation mondiale du tourisme et du Conseil mondial du voyage et du tourisme, les activités de voyages internationaux pourraient reprendre complètement d’ici la fin de 2024, pour atteindre les niveaux atteints en 2019. Toutefois, la reprise devrait être inégale selon les régions.Les exigences en constante évolution des touristes internationaux exigent des normes plus élevées en matière de qualité des produits, de diversité et d'expériences uniques. Les tendances à l’intégration des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle et de la transformation numérique devraient stimuler l’émergence de nouvelles formes de tourisme.Sur la base de ces analyses, le Vietnam vise à accueillir 17 à 18 millions de visiteurs étrangers et 110 millions de visiteurs nationaux cette année, avec un revenu total attendu du tourisme proche de 840.000 milliards de dôngs. - VNA