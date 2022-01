Transformation de pangasius pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Vietnam s'est fixé comme objectif d’exporter pour 1,7 milliard de dollars de pangasius en 2022, soit une hausse annuelle de 13%.



La Chine pourrait demeurer le plus grand importateur cette année, car la demande sur le marché chinois est toujours élevée, a déclaré Truong Dinh Hoe, secrétaire général de l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP).



La VASEP prévoit que les exportations de pangasius vers les États-Unis, l'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni seront stables en 2022. De leur côté, le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Russie et l'Égypte seront des marchés où les exportations vietnamiennes de pangasius devraient continuer à croître.



Selon la VASEP, en 2021, les producteurs et exportateurs de pangasius ont été confrontés à de nombreux défis dont l'épidémie de COVID-19, qui a entraîné une forte augmentation des coûts de production et logistiques, une baisse de la productivité, et un manque de conteneurs pour délivrer les marchandises à temps.



En 2021, le chiffre d'affaires des exportations de pangasius est estimé à 1,54 milliard de dollars, en hausse de 3% par rapport à 2020, a indiqué Truong Dinh Hoe, ajoutant que ce résultat est dû à la forte hausse de la demande sur certains marchés tels que les États-Unis, le Mexique, le Brésil, la Colombie, la Russie et l’Egypte.



Durant les onze premiers mois de 2021, les exportations de pangasius vers les États-Unis ont augmenté de 48% pour se chiffrer à 324 millions de dollars. -VNA