Washington (VNA) – Une délégation de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale du Vietnam a effectué du 26 au 30 juillet une visite de travail aux États-Unis et à l’ONU.

Le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi (à gauche) le secrétaire général adjoint de l’ONU à l’appui opérationnel, Atul Khare. Photo : VNA Le président de la Commission de la défense et de la sécurité de l’Assemblée nationale du Vietnam, Lê Tân Toi (à gauche) le secrétaire général adjoint de l’ONU à l’appui opérationnel, Atul Khare. Photo : VNA

La délégation, dirigée par le président de la Commission, Lê Tân Toi, s’est entretenue avec le président Adam Smith et le membre Mike Rogers de la Commission des forces armées de la Chambre des représentants des États-Unis.

Les législateurs vietnamiens ont également rencontré le membre du Congrès Joaquin Castro, coprésident du caucus du Congrès sur l’ASEAN et membre du comité spécial permanent de la Chambre des États-Unis sur le renseignement ; la sénatrice Tammy Duckworth, membre de la Commission sénatoriale des forces armées ; le sénateur Bill Hagerty, membre de la Commission sénatoriale des affaires étrangères et de la Commission sénatoriale des crédits; le sous-secrétaire à la Sécurité intérieure John Tien ; la secrétaire d’État adjointe Jessica Lewis ; et le secrétaire adjoint à la Défense Ely Ratner.

La délégation a rencontré les assistants du président pro tempore du Sénat et président de la Commission sénatoriale des crédits Patrick Leahy, le président de la Commission sénatoriale des forces armées Jack Reed et le membre de la Commission sénatoriale des forces armées Jim Inhofe.

S’exprimant lors des événements, Lê Tân Toi a affirmé que le Vietnam considère constamment les États-Unis comme un partenaire de premier plan et apprécie hautement le soutien des États-Unis à un Vietnam indépendant et prospère.

Le Vietnam souhaite toujours développer le partenariat intégral avec les États-Unis d’une manière de plus en plus substantielle, stable et à long terme sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et des régimes politiques de chacun.

Les responsables américains ont déclaré que le Vietnam est un partenaire important de leur pays, et que le Congrès américain soutient fermement les relations entre les deux pays et espère que les relations bilatérales enregistreront de nouveaux progrès.

Ils se sont engagés à continuer à soutenir le développement économique du Vietnam et à renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, en mettant l’accent sur l’aide au Vietnam pour faire face aux conséquences de la guerre, y compris l’assainissement de l’environnement de la contamination par la dioxine et le déminage des munitions non explosées, aider les personnes handicapées, rechercher les restes de soldats vietnamiens et améliorer les capacités maritimes.

La partie américaine a également exprimé sa volonté d’aider le Vietnam dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU et dans d’autres domaines correspondant aux conditions et à la demande des deux parties.

Les responsables vietnamiens et américains ont également discuté des mesures visant à renforcer davantage les liens parlementaires, partagé des informations et des expériences dans les activités législatives et de surveillance et la lutte contre la criminalité transnationale, et échangé des vues sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.



Lors de la réunion avec le secrétaire général adjoint de l’ONU à l’appui opérationnel, Atul Khare, Lê Tân Toi a remercié son hôte et l’ONU d’avoir activement aidé le Vietnam à s’engager dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU et à améliorer la stature et la capacité du pays dans le règlement des affaires internationales.

Il a appelé l’ONU et le secrétaire général adjoint à continuer d’aider le Vietnam à contribuer davantage au noble objectif de l’ONU de résoudre les conflits et de maintenir la paix et la stabilité pour tous les peuples du monde.

Le responsable a demandé à l’ONU de créer les conditions permettant au Vietnam de participer davantage aux opérations de maintien de la paix, d’aider à la formation des forces vietnamiennes et de prêter attention à la compensation des contributions et des pertes du Vietnam dans l’exercice de ses fonctions de maintien de la paix.

Il a également plaidé pour une coopération trilatérale plus forte et proposé à l’ONU d’organiser des cours de formation pour les forces de maintien de la paix des pays au Vietnam.

Pour sa part, Atul Khare a hautement apprécié le soutien actif, la participation et les contributions du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, affirmant une assistance continue au pays en matière de formation.

Le secrétaire général adjoint a également exprimé son espoir que le Vietnam partage ses expériences en matière de formation du personnel de maintien de la paix avec d’autres pays, en particulier ceux de sa région. – VNA