Hanoi (VNA) – La participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies est une option politique majeure du Parti et de l’État, et également une tâche importante de l’Armée populaire du Vietnam dans la nouvelle période, a déclaré le chef adjoint du Département de maintien de la paix du Vietnam, le colonel Mac Duc Trong.

Le personnel de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°2 faisant le compte-rendu des mérites devant le Mausolée de Hô Chi Minh à Hanoi. Photo : VNA





Elle contribue à la réalisation de la politique extérieure de paix, de coopération, de développement, de multilatéralisation et de diversification des relations internationales, dans laquelle le pays est un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, s’intègre de manière proactive et active au monde et apporte des contributions substantielles à la paix, à la sécurité dans la région et le monde, a-t-il dit à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Ces sept dernières années, ce processus a abouti à des résultats très positifs et ouvert de nouvelles orientations de déploiement et apposé son empreinte sur les relations extérieures de défense, a indiqué le colonel Mac Duc Trong.

Le ministère de la Défense a récemment présenté l’équipe du génie n°1 et l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4, marquant une nouvelle avancée en capacité et en niveau de paticipation aux opérations de maintien de la paix.

Le chef adjoint du Département de maintien de la paix du Vietnam, le colonel Mac Duc Trong. Photo: VNA



L’équipe du génie n°1 comprend 184 membres officiels et devrait être déployée dans la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) où le Vietnam envisage de déployer environ 2.000 tonnes d’équipements, dont environ 150 machines, a-t-il fait savoir



De concert avec l’hôpital de campagne de niveau 2, elle contribuera à fournir des activités d’aide humanitaire, à soutenir d’autres missions onusiennes, à contribuer au maintien de la paix, à la reconstruction nationale, à apporter une vie pacifique et stable aux pays autochtones.



Dans les temps à venir, notre objectif est de déployer avec succès l’équipe du génie n°1 dans la FISNUA et d’accomplir toutes les tâches humanitaires confiées, et de maintenir la bonne qualité des hôpitaux de campagne de niveau 2, a fait savoir le colonel Mac Duc Trong.

Le vice-ministre de la Défense Hoàng Xuân Chiên pose avec le personnel de l’équipe du génie n°1 et de l’hôpital de campagne de niveau 2 n°4. Photo : VNA

Nous devrons préparer un personnel apte à des postes plus élevés comme chef de bureau ou de département des commandements, ainsi que des candidatures aux postes de commandant, de chef d’état-major de circonscription et de mission, et celles au siège des Nations unies, a-t-il poursuivi.

Dans un avenir plus lointain, nous devrons préparer de nouveaux modèles d’unités selon la résolution n°130/2020/QH14 de l’Assemblée nationale sur la participation aux forces de maintien de la paix des Nations unies, avec un engagement plus approfondi et étendu à des domaines comme la logistique, la communication et la gendarmerie, a-t-il conclu. – VNA