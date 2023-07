Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) reçoit le ministre britannique de la Sécurité énergétique et du Net zéro, Graham Stuart. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu lundi le 31 juillet le ministre britannique de la Sécurité énergétique et du Net zéro, Graham Stuart.



Il a salué les efforts du gouvernement britannique et du ministre Graham Stuart dans la mise en place du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et a rappelé les activités menées par le Vietnam pour promouvoir la feuille de route de mise en œuvre du JETP.

Plus précisément, le Vietnam a créé un secrétariat, discuté avec des dirigeants de certains pays faisant preuve d’un grand intérêt pour le JETP, et échangé avec des représentants de partenaires et d'organisations internationales dans le cadre de mécanismes de coopération multilatérale tels que la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), la communauté asiatique zéro émission'' (Asia Zero Emissions Community-AZEC)...



Appréciant les réalisations obtenues par le Royaume-Uni dans le développement des sources d'énergie renouvelable en remplacement des énergies fossiles depuis 2012, le vice-Premier ministre a proposé au Royaume-Uni de partager son expérience en termes de politique d'énergie solaire sur les toits ; la présentation d'entreprises ayant investi avec succès dans des projets éoliens, des projets solaires, des réseaux électriques intelligents, la production d'hydrogène vert et d'ammoniac vert, ainsi que des systèmes de stockage d'électricité de grande capacité.



Il a également exhorté le Royaume-Uni à partager son expérience en matière d'élaboration de politiques, de critères de sélection des investisseurs et de mécanisme d'achat et de vente d'électricité provenant directement de sources d'énergie renouvelable.



Le ministre Graham Stuart a, quant à lui, présenté le processus et les résultats de la conversion des sources d'électricité utilisant le charbon et les combustibles fossiles en sources d'énergie renouvelable au Royaume-Uni depuis 2012 et a partagé les leçons apprises pour le gouvernement britannique. -VNA













Le vice-Premier ministre vietnamien a hautement apprécié l'esprit d'action du gouvernement britannique, ainsi que du ministre Graham Stuart, dans la mise en œuvre du partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).





Il a rappelé que ces derniers temps, le Vietnam avait mené de nombreuses activités spécifiques pour promouvoir la feuille de route de mise en œuvre du JETP, telles que





Saluant Tran Hong Ha a demandé au Royaume-Uni de partager la mise en œuvre de la politique d'énergie solaire sur les toits ; présenter les entreprises qui ont investi avec succès dans des projets éoliens, des projets solaires, des réseaux électriques intelligents, la production d'hydrogène vert et de l'ammoniac vert, des systèmes de stockage d'électricité de grande capacité... avec le rendement le plus élevé et le coût le plus faible.





Le vice-Premier ministre a également appellé le Royaume-Uni à partager son expérience en matière d'élaboration de politiques, de critères de sélection des investisseurs, de mécanisme d'achat et de vente d'électricité directement à partir de sources d'énergie renouvelables.





Pour sa part, le ministre Graham Stuart a informé du processus et des résultats de la conversion des sources d'électricité utilisant le charbon et les combustibles fossiles au Royaume-Uni à partir de 2012 en sources d'énergies renouvelables. Il a également partagé les leçons apprises pour le gouvernement britannique... -VNA