Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’efforce de devenir l’un des six centres d’excellence de l’Organisation asiatique de productivité (APO) en 2020, a-t-on appris d’un projet élaboré par la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité.

Le vice-président de l’Assemblée nationale Phùng Quôc Hiên (droite) et le secrétaire général de l’Organisation asiatique de productivité, Achmad Kurnia Prawira Mochtan, le 28 novembre 2019 à Hanoi. Photo : VNA

Le Premier ministre a récemment promulgué l’arrêté Nº07/CT-TTg portant solutions pour élever la productivité nationale du travail et chargé le ministère des Sciences et des Technologies d’étudier et d’élaborer un plan directeur d’amélioration de la productivité sur la base de la science, de la technologie et de l’innovation.L’APO a assisté le Vietnam dans l’élaboration de ce plan, a fait savoir le chef adjoint de la Direction des normes, de la métrologie et de la qualité dudit ministère.Les objectifs sont multiples : promouvoir l’amélioration de la productivité en se basant sur l’application d’outils d’amélioration de la productivité, d’outils scientifiques et technologiques; promouvoir la productivité intrasectorielle en vue de participer à des étapes à forte valeur ajoutée de la chaîne d’approvisionnement; promouvoir la macro-productivité en développant une main-d’œuvre qualifiée. – VNA