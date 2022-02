Photo d'illustration: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam s’efforce de développer durablement sa pêche et de promouvoir des pratiques responsables tout en protégeant et en restaurant les ressources aquatiques et en préservant la biodiversité, selon un projet de plan national de protection et d’exploitation des ressources aquatiques de 2021 à 2030, avec un vision à l’horizon 2050.



Dans le cadre de ce plan, le pays non seulement exploitera efficacement mais protégera et restaurera également les ressources aquatiques et préservera la biodiversité d’ici 2030, selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural.



Au cours de la prochaine décennie, le Vietnam favorisera le développement durable du secteur et des pratiques responsables pour répondre aux normes internationales. L’industrie sera restructurée avec des modèles de production plus adaptés, une amélioration de la qualité des produits et des bonnes pratiques de protection de l’environnement et d’adaptation au changement climatique.

D’ici 2050, le Vietnam envisage de devenir une nation au secteur de la pêche durable et moderne équivalent aux pays ayant une pêche développée dans la région et le monde.



Il vise également à protéger et à développer efficacement la biodiversité et à améliorer les moyens de subsistance et le niveau de vie des résidents côtiers, en contribuant à assurer le bien-être social et à sauvegarder l’indépendance et la souveraineté nationales.



Vingt-huit localités côtières vietnamiennes redoublent d’efforts pour respecter la loi sur la pêche de 2017 et supprimer l’avertissement de «carton jaune» de la Commission européenne (CE) sur les produits de la pêche en provenance du Vietnam.



Au cours de la dernière décennie, la production halieutique du Vietnam a atteint 8,4 millions de tonnes et l’industrie a fourni des emplois à environ 4,8 millions de personnes, y compris des pêcheurs et des travailleurs des services et de la logistique. – VNA