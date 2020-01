Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc qui a accueilli jeudi 9 janvier à Hanoi la ministre japonaise de l’Intérieur, de l’Information et de la Communication Takaichi Sanae a remercié Tokyo d’avoir accordé des aides publiques au développement au Vietnam ces trois dernières décennies.

e Premier ministre Nguyên Xuân Phuc serre la main de la ministre japonaise de l’Intérieur, de l’Information et de la Communication Takaichi Sanae. Photo: VGP



Ces aides ont permis au Vietnam de moderniser ses infrastructures et de réduire la pauvreté, a-t-il souligné promettant de les utiliser à bon escient.

Afin de renforcer davantage le partenariat stratégique étendu Vietnam-Japon, le chef du gouvernement a demandé au Japon de soutenir les réformes en cours au Vietnam, d’aider le pays à mettre en place une gouvernance électronique, une économie numérique ainsi qu’une société numérique.

Il a également souhaité que le Japon aide à renforcer les capacités des experts vietnamiens pour qu’ils puissent participer de plus en plus profondément à des groupes de recherche japonais et internationaux sur l’élaboration de politiques de gestion étatique et de normes de sécurité de l’information, en particulier dans de nouveaux domaines tels que la sécurité de l’information pour les villes intelligentes, la technologie 5G, l’Internet des objets.

La ministre japonaise de l’Intérieur, de l’Information et de la Communication, Takaichi Sanae, a espéré que les deux gouvernements continueront de coopérer afin d’utiliser les technologies de l’information et de télécommunications en toute sécurité.

Les entreprises japonaises peuvent contribuer au développement des technologies de l’information au Vietnam, participer à des expositions sur les technologies de l’information au Vietnam, a-t-elle fait savoir.

La ministre et le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc ont ensuite assisté à la signature d’une convention en vertu de laquelle le Japon fournira au Vietnam des équipements nécessaires pour mettre en place un réseau d’informations à l’intention du gouvernement. – VNA