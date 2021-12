Hanoi (VNA) – Face à l’évolution complexe de l’épidémie de Covid-19 et de l’émergence de nouveaux variants, le Vietnam continuera à intensifier sa diplomatie vaccinale dans un avenir proche pour répondre à la demande de vaccination en 2022, a déclaré jeudi 9 décembre à la presse la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

Vaccins stockés dans un entrepôt. Photo: VNA

La diplomate a déclaré que grâce aux efforts concertés de la diplomatie vaccinale et au travail acharné de l’ensemble du système politique, y compris des dirigeants de haut rang, le Vietnam a jusqu’à présent reçu plus de 150 millions de doses de vaccin, répondant ainsi à ses besoins de la vaccination.

Elle a ajouté que le Vietnam fait désormais partie des pays à taux de vaccination élevé, ce qui a considérablement réduit les impacts négatifs de l’épidémie, jetant ainsi une base solide pour que le pays entre dans une période d’adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace du Covid-19 et de redressement et de développement économiques.

Selon elle, le travail de diplomatie vaccinale vise à accéder à des sources potentielles de vaccins pour les enfants, à soutenir la production de vaccins et de médicaments contre le Covid-19 dans le pays, et à continuer à fédérer des ressources internationales pour l’équipement médical et d’attirer des investissements dans les soins de santé publics, contribuant à améliorer qualité des infrastructures de santé au Vietnam. – VNA