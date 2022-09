Dans une usine Samsung qui fonctionne avec beaucoup de succès au Vietnam. Photo: Thoidai

Hanoï (VNA) - Ces derniers temps, de plus en plus d'investisseurs se sont intéressés à l'industrie des semi-conducteurs sur le marché vietnamien. Il est probable que ce pays devienne une nouvelle destination, selon le journal chinois Sina.



Selon un rapport de la société de recherche et de conseil en technologie Technavio, le marché des semi-conducteurs au Vietnam devrait croître de 1,65 milliard d’USD au cours de la période 2021-2025.



«L'augmentation de la demande des consommateurs est la raison première de la forte croissance des usines de semi-conducteurs au Vietnam, attirant ces dernières années des IDE de nombreuses entreprises étrangères. Le Vietnam est connu comme un marché émergent en Asie dans le secteur des semi-conducteurs», a déclaré Technavio.



Le Vietnam a confirmé son statut de haut lieu de l'industrie des semi-conducteurs lorsque Samsung a annoncé qu'il y investirait plus de 3,3 milliards d’USD cette année. Le groupe prépare aussi les conditions pour la production d'essai de puces semi-conductrices avec une production en série prévue à partir de juillet 2023 à l'usine Samsung Electro-Mechanics Vietnam de Thai Nguyen.



Une partie de l'engagement d'investissement de 3,3 milliards d’USD annoncé par M. Roh Tae-Moon a été décaissé, dont 841 millions pour Samsung Complex HCMC - SEHC et 1,187 milliard pour l'usine Samsung Electro-Mechanics Vietnam à Thai Nguyen.



Avec le projet de produire des composants semi-conducteurs au Vietnam, Samsung Electro-Mechanics semble devenir le centre d'attention. L'usine a été agrandie en permanence ces derniers temps.



Le Vietnam abrite également la plus grande usine d'assemblage et de test d'Intel avec un investissement de 1,5 milliard d’USD.



Lors de réunions avec le gouvernement vietnamien, les dirigeants d'Intel ont tous affirmé que, parallèlement à l'investissement dans l'usine de puces, le Vietnam est toujours considéré comme l'un des lieux de production importants d'Intel et que la société continuerait à s'y développer.



Selon les experts, l’investissement d’Intel et Samsung (2 des 3 plus grands fabricants de puces au monde aujourd'hui) au Vietnam dans la production de dispositifs et de composants à semi-conducteurs est un progrès sans précédent pour attirer dans le pays les entreprises d'IDE dans les hautes technologies dans les temps à venir.



De plus, de nombreuses grandes entreprises de semi-conducteurs dans le monde établissent également des usines au Vietnam, telles que USI Electronics de Taiwan (Chine) ou Renesas Electronics du Japon.



Les politiques commerciales et d'investissement de plus en plus libéralisées et le vaste marché du travail sont les raisons pour lesquelles le Vietnam est si attrayant pour les investisseurs, ont déclaré les experts.



«Le Vietnam a un avantage sur le marché du travail par rapport à Singapour et à la Malaisie. Cependant, certains autres pays ont des ressources humaines similaires, comme les Philippines, l'Inde et la Thaïlande, et ils sont également très intéressés par la production de semi-conducteurs. Même leur gouvernement essaie de publier sa propre politique sur ce secteur».



«Dans ce cas, le Vietnam a un autre énorme avantage qui est la présence d'Intel et de Samsung, c'est quelque chose que l'Inde n'a pas, ils n'ont pas d'entreprise de semi-conducteurs. Par conséquent, ils doivent convaincre de nouveaux investisseurs. Et le Vietnam s'est avéré être un environnement sain et sûr pour la fabrication et le commerce des semi-conducteurs», a déclaré Jimmy Goodrich, vice-président de l’Association américaine de l'industrie des semi-conducteurs (SIA)./.-CPV/VNA