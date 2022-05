Photo: VNA

New Delhi (VNA)- Le site Web moderndiplomacy.eu a publié le 2 mai un article du professeur indien Pankaj Jha dans lequel il apprécie la récente visite du Premier ministre japonais Kishida Fumio au Vietnam tenue du 30 avril au 1er mai, après sa visite en Indonésie et la visite au Vietnam de son prédécesseur Yoshihide Suga en 2020.

Selon le professeur Pankaj Jha, directeur du Centre d'études de sécurité, relevant de la Jindal School of International Affairs, les visites de ces deux dirigeants japonais ont reflété l'émergence du Vietnam comme l'une des perspectives économiques importantes de l'Asie du Sud-Est.

Dans son article, M. Pankaj Jha a évoqué les entretiens entre le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue japonais Kishida, au cours desquels le chef du gouvernement vietnamien avait hautement apprécié les investissements japonais au Vietnam.

La visite du dirigeant japonais vise à se renseigner sur les relations de coopération entre les deux pays dans des domaines tels que le développement des parcs technologiques, de l'industrie du logiciel et des zones franches ainsi qu’à faire intégrer le Vietnam dans le réseau commercial japonais et à promouvoir l'Accord du Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue japon ais Kishida Fumio. Photo: VNA

Les deux parties ont également discuté de différentes possibilités de gestion des compétences, de formation professionnelle et de promotion touristique des deux pays.

Les deux pays exigent de meilleures routes commerciales, aussi la mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP) et la promotion du commerce régional sont-elles des priorités pour les deux gouvernements, a souligné M. Pankaj Jha - VNA