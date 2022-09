Hanoi (VNA) - La Française Sixtine, propriétaire du blog My Travel Project, a déclaré avoir fait de nombreuses rencontres et glané de beaux moments lors de son voyage en solo au Vietnam.

Photo: Sixtine/My Travel Project

Photo: Sixtine/My Travel Project

Le voyage en solo devient de plus en plus populaire auprès des jeunes en raison de la liberté qu'il apporte: on peut manger n'importe quoi, aller n'importe où et faire ce qu'on veut sans dépendre des autres.En retour, les voyageurs en solo demandent de fournir un peu plus d'efforts, de faire preuve d'un peu plus de courage, mais selon le magazine de voyage Travel and Leisure, tous ces efforts en valent la peine en raison des expériences acquises.En 2020, le magazine Travel and Leisure a classé le Vietnam dans la liste des 20 meilleurs pays pour les voyageurs en solo, où "des aventures sans fin vous attendent".La Française Sixtine, propriétaire du blog My Travel Project, a également choisi le Vietnam et a raconté son expérience de voyage en solo au Vietnam sur son blog.Sixtine a partagé: "Voyage en solo au Vietnam a vraiment été l'une des plus grandes expériences de ma vie". Elle a déclaré avoir fait de nombreuses rencontres et glané de beaux moments lors de son voyage."À Hue, j'ai rencontré 6 autres filles voyageant seules comme moi, et nous nous sommes invitées à dîner pour partager nos expériences de voyage. C'était très amusant cette soirée-là, et je suis une fois de plus convaincu que voyager seule était la bonne décision."Sixtine considère que le Vietnam est une destination très appropriée pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'expériences de voyage en solo.La première raison donnée par Sixtine est qu'il est très facile de se déplacer car il existe de nombreux types de transports et un réseau d'hôtels et de motels abordables adapté aux petits budgets.La deuxième raison est que les voyageurs en solo peuvent facilement se rencontrer et se faire de nouveaux amis. La plupart des visiteurs étrangers allant du Nord au Sud et vice versa, "on peut rencontrer d'autres voyageurs dans les trains ou dans les hôtels. J'ai ainsi rencontré deux Néerlandais dans le bus de Hanoï à Hue, et j'ai passé la majeure partie de mon voyage avec eux!"La troisième raison est que "le Vietnam a toutes les options pour satisfaire tous les goûts !", a écrit Sixtine.- CPV/VNA