L'ameublement parmi les produits d'exportation en Allemagne. Photo: potech.com.vn

Hanoï (VNA) - L'Allemagne est le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE) avec les échanges commerciaux représentant 28% de ceux entre le Vietnam et l’UE.



Le Vietnam se classe au 40e rang parmi les 144 exportateurs en Allemagne, au 55e parmi 144 importateurs et au 47e dans la liste des principaux partenaires commerciaux.



L’Allemagne considère toujours le Vietnam comme un marché potentiel et un partenaire important. Selon le Département général des Douanes, les exportations vietnamiennes vers ce marché en janvier 2020 ont atteint 455,03 millions de dollars (-25,31% en un an).



Le Vietnam exporte en Allemagne essentiellement chaussures, textile-habillement, café, l’ameublement et produits aquatiques… Les chaussures arrivent en tête avec 78,32 millions de dollars (-14,9%). Viennent ensuite le textile-habillement avec 62,85 millions de dollars (-19,47%), les téléphones et accessoires avec 62,57 millions (-43,86%).



Les exportations nationales de papier et produits dérivés ont connu une croissance de 127% malgré un modeste chiffre d’affaires de 424.059 dollars.



Produits sidérurgiques et thé furent les deux produits non exportés vers l'Allemagne en janvier 2019. Mais en janvier 2020, le Vietnam les a de nouveau exportés avec respectivement 111.041 et 21.583 dollars. - CPV/VNA

source