Hanoi (VNA) – Les systèmes de prévision des fortes pluies et d’alerte précoce sont mis au point pour atténuer les effets des inondations, des crues soudaines, des glissements de terrain et des inondations, selon Mai Van Khiem, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

L’alerte précoce est un élément essentiel dans la prévention des risques de catastrophes. Photo: tram-kttv

Les catastrophes naturelles deviennent de plus en plus imprévisibles et extrêmes en raison du changement climatique, causant des dommages plus importants aux personnes et aux biens.Le Vietnam a connu des catastrophes naturelles de plus en plus imprévisibles cette année, avec des pluies et des inondations non saisonnières accompagnées d’orages, de vents violents et de tempêtes.Pour améliorer les prévisions, les météorologues ont étendu les avertissements de catastrophe naturelle à 10 jours. Les prévisions saisonnières ont également été étendues. Le secteur dispose d’un bulletin d’information sur les catastrophes naturelles publié deux fois par an.Les prévisions d’orages et de dépressions tropicales sont émises trois ou cinq jours à l’avance, les prévisions de fortes pluies deux ou trois jours et les avertissements d’orages émis de 30 minutes à deux heures. De fortes vagues de froid sont prévues cinq à sept jours à l’avance.Une carte d’alerte détaillée des crues soudaines et des glissements de terrain a été élaborée au niveau des districts afin d’informer les régions en cas de fortes pluies. - VNA