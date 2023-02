Hanoi (VNA) – Parcourant des milliers de kilomètres loin de leur pays, les sauveteurs du ministère de la Sécurité publique et de l’Armée populaire du Vietnam sont entrés dans l’épicentre du violent séisme en Turquie, bravant les dangers et privations pour porter secours aux sinistrés.

Course contre la montre des sauveteurs du ministère vietnamiens de la Sécurité publique en Turquie. Photo : VNA

Entré dans la période de rénovation, le Vietnam a toujours manifesté sa volonté d’être ami avec tous les pays et se tient prêt à assumer des missions internationales telles que la participation aux opérations de maintien de la paix de l’ONU et, dernièrement, aux opérations de sauvetage et de secours en Turquie, a déclaré l’ambassadeur palestinien Saadi Salama, chef du corps diplomatique au Vietnam.

C’est la preuve de l’affection et de l’humanité du peuple vietnamien envers les peuples des autres pays du monde, ainsi que de son engagement à promouvoir conjointement des relations de coopération d’amitié pour construire ensemble un bon avenir non seulement pour le peuple vietnamien mais aussi pour le monde entier, a-t-il indiqué à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

La présence de soldats vietnamiens à l’épicentre du séisme montre un grand sens des responsabilités pour les missions humanitaires internationales, a déclaré le diplomate.

Forts de leur enthousiasme, de leur énergie et de leurs expériences, en collaboration avec leurs confrères internationaux, ils ont réussi à sauver un survivant et à faire sortir quatorze corps des gravats sur trois différents endroits à Adiyaman, apportant des contributions actives aux opérations de sauvetage en Turquie.

Outre les résultats des sauvetages qui ont été rapportés par les médias, je pense qu’ils ont encore contribué à soutenir et à réconforter les peuples turc et syrien, a estimé l’ambassadeur Saadi Salama.

Les sauveteurs du ministère de la Sécurité publique de retour à l’aéroport international de Nôi Bai après leur mission de sauvatage en Turquie. Photo : VNA

En volant au secours des victimes, en partageant avec eux des rations alimentaires et aussi des sourires, ils ont fait comprendre que les Vietnamiens sont venus, que les victimes ne sont pas esseulées, que de nombreux autres pays se tiennent à leurs côtés pour les aider à surmonter les difficultés, a-t-il indiqué.

En fait, le gouvernement turc, les médias et l’opinion publique internationale ont tous reconnu et salué les contributions de la mission vietnamienne, a fait savoir le diplomate.

Après dix jours engagés dans les opérations de recherche de rescapés, les 24 sauveteurs du ministère de la Sécurité publique est rentrée dimanche 19 février à Hanoi. Leurs confrères de l’Armée populaire du Vietnam restent cependant sur place pour participer aux aides humanitaires à destination des survivants.



Comme disent les Vietnamiens : "Une bouchée de riz quand on a faim équivaut à un paquet de riz quand on est rassasié" et "À son semblable intact, la feuille déchirée doit sa survie", je tiens à rappeler aux victimes du tremblement de terre qu’elles ne sont pas seules. D’autres peuples du monde les ont toujours soutenus. Sur notre planète règnent toujours la compassion et la solidarité entre les peuples, a-t-il conclu. – VNA